الرئاسة الفلسطينية: استفزازات الاحتلال بحق الأقصى تعمل على إشعال المنطقة

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الاستفزازات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك مرفوضة، وستحول باحاته إلى ساحة حرب، الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور الأوضاع بشكل خطير.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد عن أبو ردينة قوله إن “الاعتداءات اليومية ضد المقدسات والمصلين فيها في شهر رمضان المبارك هي إجراءات مدانة، وتصرفات مرفوضة تعمل على إشعال المنطقة، وجرها نحو الهاوية”.

وحمل “حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء استمرار ارتكاب الجرائم وتدنيس المقدسات”، مؤكدا أن “تحدي الاحتلال لأبناء شعبنا لن يثني من عزيمته، وسيبقى صامدا مدافعا عن أرضه ومقدساته مهما كان الثمن”.

وأكد أبو ردينة أن “القدس بمقدساتها هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية، وكل اجراءات الاحتلال والدعم الأمريكي لن تؤدي إلى الأمن والاستقرار”.