الإطفاء: السيطرة على حريق عمارة في الفروانية وإصابة 9 اشخاص

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام انه ورد بلاغ الى إدارة العمليات المركزية صباح اليوم الأحد يفيد بإندلاع حريق بعمارة مكونه من سبع ادوار بمنطقة الفروانية

وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت مركزي إطفاء الفروانية وجليب الشيوخ الى موقع البلاغ وعند وصول الفرق تبين ان الحريق بشقة بالدور السادس وممتد الى الدور السابع عن طريق البلكونة ويوجد أشخاص محشورين وعلى الفور تم إنقاذهم وإخلاء العمارة والسيطره على الحريق وإخماده ، واسفر الحادث عن اصابة تسعة اشخاص تم تسليمهم الى الطوارئ الطبية .