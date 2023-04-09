كريم توقّع شراكة مع مجمّع الأڤنيوز مول لتقديم خدمات حجز السيارات عند الطلب لرواد مراكز التسوق في الكويت

في إطار مساعيها لتعزيز حضورها في الكويت، أعلنت كريم، المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في المنطقة، عن توقيع شراكة مع مجمّع الأڤنيوز مول. كما ستوفر شركة كريم خدمة سيارة “رمضان” هذا الشهر، ما يتيح سهولة التبرع مع كل عملية حجز.

يستطيع العملاء في الكويت الآن حجز رحلة من المجمّع وإليه عبر تطبيق كريم، أو حجز سيارة من كريم في موقع مخصص عند المداخل الرئيسية للمجمّع. ويستطيع العملاء الاستفادة من خصم بنسبة 10% على جميع الرحلات المنطلقة من المجمّع والمتوجهة إليه. توفر كريم للعملاء خيار الحجز المسبق لسيارة “تاكسي” عادية بالإضافة إلى سيارة “كومفورت” خاصة في جميع أنحاء البلاد مع إمكانية الدفع نقدًا أو رقميًا عبر التطبيق مباشرة.

كما قدمت كريم لعملائها ميزات مثل تتبع الرحلات وإمكانية مشاركتها تعزيزًا لإحساسهم بالسلامة والأمان عند الحجز. ويقلّ متوسط الوقت المقدر لوصول سيارات كريم في الكويت عن 5 دقائق انطلاقًا من وقت الحجز، كما أن أسعار حجز سيارات “كومفورت” الخاصة أوفر بنسبة 50% من أسعار السوق.

وفي تعليقه على الموضوع، قال أنطونيو الأسمر، مدير عام شركة كريم في الكويت: “يسرنا توقيع الشراكة مع مجمّع الأڤنيوز مول لتوفير الراحة عند حجز السيارات التي تقدمها كريم في واحد من أكثر المواقع ازدحامًا في الكويت. يقضي العديد من رواد المراكز التجارية فترات طويلة بانتظار سيارات الأجرة، والتي يمكن أن تصبح أكثر صعوبة في ساعات الذروة وعطلات نهاية الأسبوع. يتمثل هدف كريم في تبسيط حياة الناس في المنطقة، ويسعدنا تزويد عملائنا في الكويت بخيار نقل بسيط ومريح عن طريق خدمات كريم.”

تقدّم كريم خيار سيارة “رمضان” طيلة الشهر الفضيل بالتعاون مع المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ما يتيح للعملاء في جميع أنحاء الكويت التبرع بمبلغ 0.25 دينار كويتي لصالح المفوضية مع كل عملية حجز. ويُضاف المبلغ تلقائيًا إلى تكلفة حجز السيارات، ويجري التبرع به مباشرة إلى المفوضية لتقديم وجبات رمضانية للاجئين في جميع أنحاء المنطقة. كما استضافت كريم حفل إفطار لأكثر من 300 كابتن. تمت رعاية هذا الحدث من قبل شركة “نستله”، التي قدمت أكثر من 300 صندوق هدايا إلى الكباتن، بالإضافة إلى “فريندي موبايل” ، الذين قدموا باقات مخفضة للمكالمات والإنترنت إلى كباتن كريم.

وانطلقت شركة كريم في الكويت في عام 2016، وتقدم خدمات حجز السيارات في كل مدينة في جميع أنحاء البلاد. لحجز رحلة، قم بتنزيل تطبيق كريم على متجر التطبيقات أو غوغل بلاي واختر “تاكسي” لحجوزات السيارات العادية، و”كومفورت” لحجوزات السيارات الخاصة، و”رمضان” للتبرع بمبلغ 0.25 دينار كويتي إلى المفوضية مع كل رحلة.