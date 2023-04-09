أسعار الذهب تقفل عند 2007 دولارات للأونصة الأسبوع الماضي بعد عمليات جني أرباح قوية

أسعار الذهب تقفل عند 2007 دولارات للأونصة الأسبوع الماضي بعد عمليات جني أرباح قوية

أقفلت أسعار الذهب في السوق العالمي عند 2007 دولارات أمريكية للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع بعد عمليات جني أرباح قوية تزامنت مع الارتفاع القياسي الذي شهده المعدن الاصفر يوم الثلاثاء الماضي.

وقال تقرير اقتصادي متخصص صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إن الذهب على الرغم من الانخفاض عند مستوى 2007 دولارات للاونصة من مستوى 2025 دولارا فإنه حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2 في المئة وبالقرب من أعلى مستوى له في عام واحد.

وأضاف التقرير أن سلسلة مكاسب بدأت منذ يوم الثلاثاء الماضي واستمرت ثلاثة أيام أوقفتها عمليات جني الأرباح وتعطيل التداول يوم الجمعة الماضي بسبب عيد الفصح “وبالرغم من ذلك استقرت الأسعار عند مستويات لم نشهدها منذ أكثر من عام”.

وأوضح أن بيانات التوظيف الأمريكية التي جاءت أقل من التوقعات كان لها دور في تماسك سعر الذهب فوق مستوى 2000 دولار للأونصة إذ يتوقع المحللون أن تلك البيانات تعطي مؤشرات أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) من الممكن أن يتخلى عن سياسة رفع الفائدة بالتالي تماسك أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وبين أن التباطؤ الوشيك في سوق العمل الأمريكي وارتفاع تكاليف الاقتراض أجبر الشركات هناك على خفض التكاليف ما يضفي مزيدا من الارتباك في حركة الاسواق المالية خلال الفترة المقبلة “لكن السبب الرئيسي في اتجاهات سعر الذهب هو تسعير الفائدة وبيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع”.

واشار تقرير (دار السبائك) إلى تراجع العقود الاجلة للذهب (تسليم يونيو المقبل) بنسبة 0.5 بالمئة أو ما يعادل 9.2 دولار لتصل إلى 2026 دولارا للاونصة.

وعن السوق المحلي أفاد بأن سعر الغرام من عيار 24 أغلق يوم الجمعة عند 19.7 دينار أما عيار 22 فبلغ 18 دينارا في حين بلغ سعر الفضة 292 دينارا للكيلوغرام الواحد.

يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 28.349 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 31.103 غرام.