صورة أرشيفية لمضادات أرضية سورية تتصدى لعدوان اسرائيلي

سوريا: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالصواريخ المنطقة الجنوبية

9 أبريل، 2023
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ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) ان وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت اليوم الاحد لعدوان للاحتلال الإسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطا في المنطقة الجنوبية واوقع خسائر مادية.

ونقلت(سانا) عن مصدر عسكري أنه “حوالي الساعة الخامسة من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية”.

وأضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوي السوري “تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية”.

المصدر
وكالات
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9 أبريل، 2023
0 23 أقل من دقيقة

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