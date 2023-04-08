زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب ولاية “ننكارهار” الأفغانية

ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة ولاية “ننكارهار” شرقي أفغانستان، التي تشمل كابول، بعد ظهر اليوم السبت.

وذكر المركز الوطني الباكستاني لرصد الزلازل إن السكان شعروا بالزلزال حوالي الساعة الواحدة و37 دقيقة، بعد ظهر اليوم السبت التوقيت المحلي، وكان مركزه في ولاية “ننكارهار” الأفغانية، طبقا لما ذكرته وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء اليوم .

وولاية “ننكارهار” واحدة من الولايات الأفغانية، العرضة للكوارث، بسبب قربها مما يعرف بـ”صدع شامان” الجيولوجي النشط.

وشعر السكان في العاصمة كابول بالزلزال. وحتى الآن، لم يسفر الزلزال عن ضحايا.

وكان زلزال بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب ولاية “بدخشان” شمال شرق أفغانستان، أمس الجمعة، طبقا لما ذكره موقع “فولكانو ديسكفري” المتخصص في رصد الزلازل والبراكين.

ومن جهة أخرى، شهدت أكثر من 30ولاية خلال الأسبوعين الماضيين أمطارا غزيرة وفيضانات عارمة، مما أدى إلى مقتل 21 شخصا وإصابة أكثر من مئة آخرين.

وتتسبب الكوارث الطبيعية في أضرار واسعة في البلاد، بسبب سوء البنية التحتية وأنظمة الإدارة.