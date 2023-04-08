الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد

بغداد تدين “الاعتداءات السافرة” التركية على كردستان العراق بعد قصف مطار السليمانية

8 أبريل، 2023
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دان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد السبت القصف الذي نُسب إلى القوات التركية واستهدف الجمعة مطار السليمانية في كردستان العراق حيث يتحصن، حسب أنقرة، مقاتلون من حزب العمال الكردستاني.

وقال رشيد في بيان “تتكرر العمليات العسكرية التركية على إقليم كردستان وآخرها قصف مطار السليمانية المدني … ندين هذه الاعتداءات السافرة على العراق وسيادته”، مؤكدا “عدم وجود مبرر قانوني يخول القوات التركية الاستمرار على نهجها في ترويع المدنيين الآمنين بذريعة وجود قوات مناوئة لها على الأراضي العراقية”.

المصدر
أ ف ب
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8 أبريل، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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