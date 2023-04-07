بيرنلي يضمن مقعدا بالدوري الإنكليزي الممتاز بفوزه على ميدلسبره

ضمن بيرنلي مقعدا في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم قبل سبع مباريات من نهاية الموسم بعد فوزه 2-1 على ميدلسبره في دوري الدرجة الثانية اليوم الجمعة.

بهذا الفوز يضمن فريق المدرب فينسينت كومباني إنهاء الموسم ضمن أول مركزين.

وسيعود بيرنلي إلى دور الأضواء بعد هبوطه في الجولة الأخيرة من موسم 2021-2022 الذي أنهاه في المركز 18.

وقد يضخ الصعود إلى الدوري الممتاز أكثر من 300 مليون جنيه استرليني (372 مليون دولار) على خزائن النادي على مدار خمسة مواسم حال استمراره في دوري الأضواء بعد موسمه الأول بحسب تقديرات مراجعة ديلويت السنوية للشؤون المالية لكرة القدم العام الماضي.

وحسم بيرنلي تأهله بعد فوزه وتعادل لوتون تاون صاحب المركز الثالث سلبيا مع ميلوول في وقت سابق اليوم. ويبتعد لوتون بفارق 19 نقطة عن بيرنلي المتصدر قبل ست مباريات على خط النهاية.

ويتصدر بيرنلي، الذي يدربه مدافع مانشستر سيتي السابق، الترتيب برصيد 87 نقطة من 39 مباراة.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني بدوري الدرجة الثانية مباشرة إلى الدوري الممتاز، بينما تخوض الفرق أصحاب المراكز الأربعة التالية دورا فاصلا للمنافسة على المقعد الثالث في دوري الأضواء.

وسجل كونر روبرتس هدف الفوز في الدقيقة 66. وكان اشلي بارنز قد تقدم لبيرنلي في الدقيقة 12 قبل أن يدرك تشوبا أكبوم التعادل من ركلة جزاء.

وأبلغ روبرتس محطة سكاي سبورتس “هذا نتاج موسم من العمل الشاق. استبعدنا الكثيرون من المنافسة منذ بداية الموسم”.

وأضاف “أثبتنا لهم أننا قادرون على الحفاظ على مستويات جيدة ويحدوني الأمل أن يستمر الأمر على هذا المنوال في الموسم المقبل ومن يدري ما قد يحدث”.

ويسعى بيرنلي الآن للفوز بالبطولة إذ يبتعد بفارق 11 نقطة عن شيفيلد يونايتد صاحب المركز الثاني.