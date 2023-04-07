الشرطة الروسية في مكان الانفجار الذي تسبب بقتل المراسل العسكري الروسي فلادلين تاتارسكي

موسكو تحتج على تأييد مندوب كندا بالأمم المتحدة لقتل مراسل عسكري روسي

7 أبريل، 2023
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أعلنت الخارجية الروسية استدعاء القائم بأعمال سفير كندا في موسكو، للاحتجاج على تأييد مندوب أوتاوا لدى الأمم المتحدة، روبرت راي، جريمة قتل المراسل العسكري الروسي فلادلين تاتارسكي.

ونقلت قناة نوفوستي اليوم الجمعة عن الوزارة قولها: “تم استدعاء المبعوث-المستشار الكندي، بريان إبل، إلى وزارة الخارجية الروسية في 7 أبريل، والاحتجاج لديه بشدة على تصريحات المندوب الكندي لدى الأمم المتحدة، روبرت راي، الذي أيد العمل الإرهابي الذي استهدف المراسل العسكري الروسي فلادلين تاتارسكي (مكسيم فومين)” في بطرسبرج مؤخرا.

وأضافت الوزارة: “تم التأكيد له (السفير الكندي) على أن الموقف الذي اتخذه دبلوماسي كندي رفيع المستوى تجاه جريمة القتل الوحشية هذه، والتي أدت لسقوط العديد من الضحايا، أصبح مظهرا آخر من مظاهر كراهية روسيا التي تؤججها كندا، عندما تبرر أو تتكتم على الجرائم المرتكبة ضد روسيا ومواطنيها، بما فيها الجرائم الإرهابية”.

المصدر
د ب أ
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7 أبريل، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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