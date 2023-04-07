قطر تعرب عن إدانتها الشديدة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وجنوب لبنان

قطر تعرب عن إدانتها الشديدة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وجنوب لبنان

أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وجنوب لبنان داعية “جميع الأطراف إلى وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس”.

وحملت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها اليوم الجمعة الاحتلال الإسرائيلي وحده “مسؤولية اتساع دائرة العنف بسبب إجراءاتها المستفزة في المسجد الأقصى المبارك الأمر الذي حذرت منه دولة قطر”.

كما شددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاته السافرة للقانون الدولي وحمله على احترام قرارات الشرعية الدولية.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

ومنذ منتصف الليلة الماضية يشهد قطاع غزة سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية ما أدى الى حدوث انفجارات عنيفة سمع دويها في الكثير من المناطق المجاورة.

كما استهدف جيش الاحتلال الاسرائيلي منطقة مفتوحة بجنوب لبنان صباح اليوم بثلاث قذائف مدفعية دون وقوع إصابات.

جاء ذلك عقب اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي المسجد الأقصى عدة مرات خلال الأيام الثلاثة الماضية وقمعت المعتكفين باطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت ما أدى الى إصابة العشرات واعتقال اكثر من 300 افرج عن غالبيتهم لاحقا بشرط الابعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة.