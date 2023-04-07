أنس جابر تتأهل للمربع الذهبي ببطولة تشارلستون على حساب كالنسكايا

صعدت نجمة التنس التونسية أنس جابر اليوم الجمعة إلى الدور قبل النهائي ببطولة تشارلستون المفتوحة للتنس على حساب الروسية أنا كالنسكايا.

وصعدت أنس جابر، المصنفة الثانية للبطولة، للمربع الذهبي ببطولة تشارلستون للعام الثالث على التوالي دون عناء كبير حيث انسحبت منافستها الروسية من مباراتهما بدور الثمانية خلال المجموعة الثانية.

وانسحبت كالنسكايا عندما كانت أنس جابر متقدمة عليها 6 / صفر و4 / 1 ، وذلك بسبب معاناتها من وعكة صحية.

ولعبت أنس جابر المصنفة الخامسة على العالم لمدة 46 دقيقة فقط قبل أن تعلن منافستها الانسحاب.

وحققت أنس جابر بذلك الانتصار الثاني بدون هزيمة في سجل مبارياتها أمام كالنسكايا، حيث كانت قد تغلبت عليها أيضا 6 / 2 و6 / 2 في بطولة إنديان ويلز قبل عامين.

وتأهلت النجمة التونسية إلى الدور قبل النهائي للمر الثانية هذا الموسم، حيث كانت قد وصلت للمربع الذهبي ببطولة أديلايد في كانون الثاني/يناير الماضي.

وتلتقي أنس في الدور قبل النهائي، الفائزة في مباراة دور الثمانية بين الروسية داريا كستكينا المصنفة الثالثة للبطولة والأمريكة ماديسون كيز المصنفة التاسعة للبطولة.