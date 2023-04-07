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تراجع معدلات المواليد وتزايد عدد المسنين يقلص عدد سكان إيطاليا

7 أبريل، 2023
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قال مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي “إيستات” اليوم الجمعة، إن عدد المواليد وصل إلى مستويات منخفضة جديدة ، مسجلا رقما جديدا في عام 2022 يقل عن سبعة مواليد لكل ألف شخص.

وأشار “إيستات” اليوم الجمعة، إلى أن هذا هو أدنى مستوى منذ توحيد إيطاليا في القرن التاسع عشر الميلادي.

وكشفت أحدث الاحصائيات بشكل إجمالي أن عام 2022 شهد ولادة 393 ألف طفل فقط.

ومع تسجيل أكثر من 12 حالة وفاة لكل ألف نسمة خلال عام 2022، يستمر عدد السكان الإيطاليون في التقلص.

وأظهر الإحصاء كذلك أن السكان يتقدمون في العمر، حيث سجل عدد المعمرين رقما قياسيا مع وجود أكثر من 22 ألف شخص تزيد أعمارهم على 100 عام في إيطاليا بزيادة نحو ألفي شخص مقارنة بعام 2021 ، وثلاثة أضعاف هذا الرقم قبل 20 عاما.

ويشار إلى أن تعداد السكان في نهاية عام 2022 في إيطاليا بلغ 58 مليونا و85 ألف نسمة ، بحسب “إيستات”.

المصدر
د ب أ
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7 أبريل، 2023
0 17 دقيقة واحدة

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