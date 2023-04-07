دولة الكويت تدين وتستنكر اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على الشعب الفلسطيني الشقيق

أعربت وزارة الخارجية اليوم الجمعة عن إدانة واستنكار دولة الكويت للاعتداءات المستمرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق وتحمل دولة الكويت إسرائيل المسؤولية الكاملة للتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة نتيجة اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى الشريف واعتدائها على المصلين المعتكفين وطردهم بقوة السلاح.

وأكدت الوزارة رفض دولة الكويت التام لهذه الاعتداءات المتواصلة والتصعيد الممنهج والانتهاكات والجرائم الإسرائيلية الخطيرة التي تشكل خرقا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني والمواثيق الدولية واستفزازا لمشاعر المسلمين كافة.

وجددت (الخارجية) دعوة دولة الكويت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف العنف والتجاوزات الإسرائيلية المتكررة والعمل على توفير الحماية الكاملة للمصلين في المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني الشقيق ومقدسات المسلمين.