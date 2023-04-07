وزيرة الشؤون: نسعى إلى تذليل كافة العقبات أمام مشروع الاسر الصديقة لخدمة ورعاية الاطفال الايتام

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية المهندسة مي البغلي حرص وزارة الشؤون على تقديم كافة الدعم إلى فئة الايتام وتذليل كافة الصعوبات امامهم.

جاء ذلك خلال احتفال وزارة الشؤون بيوم اليتيم العربي تحت عنوان «نحن اصدقاء لك».

واضافت «تحرص وزارة الشؤون على تطوير المشاريع المتعلقة بالايتام لاسيما مشروعي الاسر الصديقة والام البديلة اللّذَين لاقى اهتماماً كبيراً من قبل قياديي وزارة الشؤون خاصة إدارة الحضانة العائلية التي بذلت جميع إمكاناتها لانجاح المشروعين من خلال فريق عمل متخصص يهدف إلى دمج الايتام نفسياً واجتماعياً مع الاسر الصديقة لتعويضهم عن غياب الام والاب».

واختتمت تصريحها موجه الشكر لمسؤولي إدارة الحضانة العائلية والاسر الصديقة لدورهما المحوري في إعادة تأهيل الاطفال الايتام ودمجهم في المجتمع».

من جانبه اعلن مدير إدارة الحضانة العائلية د. خالد العجمي وجود ٦٥٤ طفلاً محتضناً لدى أسر كويتية تحت مظلة إدارة الحضانة العائلية».

وقال في تصريح صحافي «يعد الاحتضان هو أحد المشاريع الاساسية التي تسعى إدارة الحضانة العائلية إلى تطبيقه تطبيقا علميا قائم على معايير اجتماعية ونفسية تهدف إلى دمج الاطفال في المجتمع».

واضاف «ومن هنا اطلقت إدارة الحضانة العائلية مشروعي الاسر الصديقة والام البديلة بهدف زيادة الاطفال المحتضنين لدى الاسر الكويتية مما يصب في صالح الايتام ويعوضهم عن غياب الاستقرار الاسري الذي يفتقدونه» مؤكدا أن إدارة الحضانة العائلية لديها فريق فني متكامل يشرف على الاطفال المحتضنين للتأكد من سلامتهم ومدى اندماجهم مع الامهات البديلات والاسر الصديقة . ويعمل على وضع ضوابط تحكم العلاقة بين الاسر والاطفال وفق القانون بما يضمن حقوق الاطفال ويساعدهم على الشعور بتنشئة اسرية مستقرة».

ووجه العجمي الشكر لمسؤولي إدارة الحضانة العائلية وجميع العاملين بالإدارة «الاسر الصديقة والامهات البديلات» لدورهم البناء في الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى الأيتام.

من الحضور

وزيرة الشؤون الاجتماعية م.مي البغلي

تكريم وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية المهندسة مي البغلي للاسر الصديقة والامهات البديلات واللجنة المنظمة للاحتفالية