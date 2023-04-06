الاحتلال يشن سلسلة غارات جوية على قطاع غزة

شنّت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على أهداف في قطاع غزّة منتصف ليل الخميس الجمعة، حسب مصادر فلسطينيّة، في أعقاب إطلاق وابل من الصواريخ من لبنان، في هجوم نسبه الاحتلال إلى ناشطين فلسطينيين.

وقال مصدر أمني فلسطيني إنّ “طائرات الاحتلال شنّت سلسلة غارات على مواقع تدريب عدّة تابعة لكتائب عزّ الدين القسّام (الجناح المسلّح لحركة حماس) في مناطق متفرّقة في قطاع غزّة”. وسمع مراسلو وكالة فرانس برس دويّ انفجارات ضخمة في غزّة بينما دوّى صوت المقاتلات الإسرائيليّة خلال تحليقها في سماء القطاع.

وأكّد جيش الاحتلال في بيان بدء تنفيذ سلاحه الجوّي غارات على القطاع.

وقبيل بدء الغارات، أكّدت الفصائل المسلّحة في غزّة في بيان مشترك “جهوزيّة المقاومة للمواجهة والردّ بكلّ قوّة على أيّ عدوان، والدفاع عن شعبنا في كلّ أماكن تواجده”.

من جانبها، قالت حركة حماس التي تسيطر على غزّة، في بيان “نُحمّل الاحتلال مسؤولية عدوانه على القدس وغزة، وندعو قوى شعبنا وفصائله إلى الوحدة في مواجهةٍ مفتوحة مع الاحتلال (..) وما ستؤول إليه الأمور في المنطقة”.