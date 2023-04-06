وزير الخارجية يقيم مأدبة سحور على شرف السفراء المتقاعدين ورؤساء البعثات الدبلوماسية الكويتية المتواجدين في البلاد

أقام وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مساء اليوم الخميس مأدبة سحور على شرف سفراء دولة الكويت المتقاعدين ورؤساء البعثات الدبلوماسية الكويتية المتواجدين في البلاد والسفراء في ديوان عام وزارة الخارجية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وذلك في قاعة صباح الأحمد الكبرى بوزارة الخارجية بحضور مساعدي وزير الخارجية وكبار المسؤولين بالوزارة.

ونقل وزير الخارجية خلال اللقاء اعتزاز وتقدير حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله للسفراء رواد العمل الدبلوماسي ولإسهاماتهم المخلصة في تمثيل دولة الكويت ورعاية مصلحة الوطن والمواطنين ولتأدية واجباتهم بكل كفاءة وإخلاص وإقتدار متمنيا لهم دوام الصحة والعافية وأن يعيد عليهم الشهر الفضيل بالخير واليمن والبركات.

وزير الخارجية يقيم مأدبة سحور

وزير الخارجية يقيم مأدبة سحور

وزير الخارجية يقيم مأدبة سحور

وزير الخارجية يقيم مأدبة سحور

وزير الخارجية يقيم مأدبة سحور