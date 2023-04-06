وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل إلى تركيا

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تركيا الخميس لإجراء محادثات حول قضايا عدّة من بينها مستقبل اتفاقية تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر ممرّ آمن في البحر الأسود، وفق ما أفاد مسؤول تركي وكالة فرانس برس.

ومن المقرّر أن يلتقي لافروف الجمعة نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو على مأدبة إفطار في أنقرة.

كما سيشارك في مؤتمر صحافي مع تشاوش أوغلو ويلتقي الرئيس رجب طيب اردوغان.

وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي والتي تقيم علاقات جيدة مع جارتيها في البحر الأسود روسيا وأوكرانيا، تدفع لاستئناف محادثات السلام بينهما على أمل البناء على جهودها الدبلوماسية التي بدأتها العام الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان قبيل الزيارة إنّه “رغم تعقيد الوضع الدولي، فإنّ الحوار السياسي الروسي-التركي مستمرّ على مستوى رئيسي البلدين في المقام الأول”.

ولافروف الذي زار تركيا آخر مرة في حزيران/يونيو، سيبحث مع المسؤولين الأتراك اتفاقية الحبوب التي قالت الخارجية الروسية إنّ موسكو وافقت على تمديدها “لمدة 60 يوما أخرى في بادرة حسن نية”.

من جهتها، ضغطت تركيا من أجل تمديد مدته 120 يومًا وفقًا لبنود الاتفاقية الأصلية.

وأوكرانيا واحدة من أكبر منتجي الحبوب في العالم.

وسمح الاتفاق الذي توسطت فيه أنقرة والأمم المتحدة في تمّوز/يوليو 2022 بتصدير أكثر من 25 مليون طن من الحبوب.

لكنّ موسكو تشترط تنفيذ اتفاقية ثانية بشأن تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية رغم العقوبات الغربية.

ويتواصل الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان باستمرار، إما عبر الهاتف أو وجهاً لوجه.

وفي العام الماضي، التقى الزعيمان أربع مرات في سوتشي وطهران وسمرقند وأستانا.

كما تحضّ روسيا كلاً من تركيا وسوريا على تطبيع العلاقات المتوترة بينهما بعد سنوات من الحرب الأهلية التي بدأت عام 2011 وخلّفت 500 ألف قتيل وملايين اللاجئين والنازحين.

ولطالما دعمت أنقرة فصائل معارضة تسعى لإطاحة الرئيس السوري بشار الأسد.