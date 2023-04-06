لبنان يدعو المجتمع الدولي إلى وقف التصعيد على الحدود الجنوبية

لبنان يدعو المجتمع الدولي إلى وقف التصعيد على الحدود الجنوبية

دعا لبنان اليوم الخميس المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف التصعيد على الحدود الجنوبية مؤكدا التزامه بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان ان لبنان حريص على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان ويبدي استعداده للتعاون مع قوات حفظ السلام واتخاذ الاجراءات المناسبة لعودة الهدوء والاستقرار.

وحذرت الوزارة من نوايا الاحتلال الإسرائيلي التصعيدية التي تهدد السلم والامن الاقليميين والدوليين.

من جهة أخرى أعلن الجيش اللبناني عبر حسابه على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي ان عددا من الصواريخ أطلق اليوم الخميس من محيط بلدات القليلة والمعلية وزبقين في قضاء صور جنوب لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واضاف ان الجيش اللبناني يقوم بتسيير دوريات في المنطقة بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

وكانت مدفعية جيش الاحتلال الاسرائيلي قد قصفت بلدات القليلة والمعلية وزبقين في قضاء صور جنوبي لبنان بدعوى الرد على إطلاق عدد من الصواريخ من المنطقة.