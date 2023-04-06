متظاهرون فرنسيون يقتحمون مكاتب شركة “بلاك روك” الأمريكية في باريس

اقتحمت حشود من عمال السكك الحديدية في فرنسا ، الذين يعارضون إصلاحات نظام التقاعد التي نفذها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، مكاتب شركة “بلاك روك” الأمريكية متعددة الجنسيات في باريس، اليوم الخميس، مع تجدد الإضرابات والاحتجاجات التي أوقعت حالة من الارتباك في المدينة.

وأظهر مقطع مصور بثته صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، في بث مباشر للأحداث في جميع أنحاء البلاد، عشرات المتسللين يحملون مشاعل ويهتفون بينما كان موظفو الشركة في حالة ترقب.

وقال متحدث باسم نقابة عمال السكك الحديدية “سي جي تي كيمينوتس” عبر مكبر صوت “إن الأمر يتطلب أموالا لتمويل نظام التقاعد لدينا. ويوجد البعض هنا”.

وأضاف المتحدث أنه “بدلا من اقتطاع عامين من حياة العمال، يجب على ماكرون أن يبحث عنها هنا”.

ومكث المتظاهرون في المبنى، الذي يضم بنك “كريدي ليونيه” الفرنسي، لمدة 15 دقيقة قبل مغادرتهم لمواصلة مسيرتهم في الشارع. ورفضت شركة إدارة الأصول الأمريكية التعليق على الحادث.

وأصبحت شركة بلاك روك، خلال فترة ولاية ماكرون الأولى في منصبه، رمزا للانقسام المجتمعي خلال الإضرابات والاحتجاجات ضد إصلاح إصلاح نظام التقاعد المخطط له في ذلك الوقت.

ويعتقد معارضو إصلاح نظام التقاعدأن الشركة تستفيد من خطط ماكرون، وهي تهمة نفتها شركة بلاك روك. ولم تقم الشركة بأي دور في الاحتجاجات الحالية ضد نظام التقاعد.