الجامعة العربية: مجلس وزراء الصحة العرب يسعى لتحقيق الامن الصحي للمواطن العربي

أكدت جامعة الدول العربية اليوم الخميس أهمية دور مجلس وزراء الصحة العرب وسعيه الدائم لتعميق أوجه التعاون في المجالات الصحية في الدول العربية بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءتها وفعالية أدائها للوصول الى “الصحة للجميع”.

جاء ذلك في بيان للأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي يوافق 7 ابريل من كل عام.

وذكر البيان أن مجلس وزراء الصحة العرب التابع للجامعة العربية يعني بالأمن الصحي للمواطن العربي من خلال برامج واستراتيجيات تسترشد بها الدول الأعضاء لتعزيز نظمها الصحية ولتوفير الرعاية الصحية الأولوية لشعوبها.

وقال أن مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية (58) اتخذ قرارا بشأن الاحتفال بيوم الصحة العربي الذي يوافق الرابع من سبتمبر من كل عام وشعار هذا العام هو “تأثير المناخ على الصحة” حيث سينظم احتفال بهذه المناسبة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وأشارت ابو غزالة في الوقت ذاته الى أن احتفال العالم بيوم الصحة العالمي يأتي في ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية والتي اختارت شعار هذا العام ليكون “الصحة للجميع” لافتة إلى ان الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة هو الصحة الجيدة والرفاه باعتبار الحق في الصحة هو حق أساسي من حقوق الانسان.