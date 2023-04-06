بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 23.6 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 23.6 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 6ر23 نقطة ليبلغ مستوى 18ر6969 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 34ر0 في المئة.

وتم تداول 5ر86 مليون سهم عبر 7214 صفقة نقدية بقيمة 5ر27 مليون دينار كويتي (نحو 3ر83 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 3ر2 نقطة ليبلغ مستوى 81ر5455 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 04ر0 في المئة من خلال تداول 11ر30 مليون سهم عبر 1728 صفقة نقدية بقيمة ثلاثة ملايين دينار (نحو 09ر9 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 4ر31 نقطة ليبلغ مستوى 24ر7725 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 40ر0 في المئة من خلال تداول 4ر56 مليون سهم عبر 5486 صفقة بقيمة 4ر24 مليون دينار (نحو 9ر73 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 09ر5 نقطة ليبلغ مستوى 85ر5512 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 09ر0 في المئة من خلال تداول 6ر27 مليون سهم عبر 1468 صفقة نقدية بقيمة 9ر2 مليون دينار (نحو 7ر8 مليون دولار).

وكانت شركات (دلقان) و(م سلطان) و(سنرجي) و(منشآت) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بنك بوبيان) و(بيتك) و(اجيليتي) و(وطني) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (التعمير) و(كويتية) و(تحصيلات) و(ساحل) الأكثر انخفاضا.