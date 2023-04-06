الأرصاد الجوية: طقس مائل للحرارة نهارا ومعتدل إلى مائل للبرودة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الخميس مائلا للحرارة نهارا ومعتدلا إلى مائل للبرودة ليلا مع فرص لهطول أمطار خفيفة متفرقة تكون رعدية مساء اليوم وخفيفة متفرقة يوم غد الجمعة.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان البلاد تتأثر اليوم الخميس بامتداد منخفض جوي حراري ضحل يسبب ارتفاعا في درجات الحرارة حيث تكون حول معدلاتها المناخية في هذا الوقت من السنة.

وذكر أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون مائلا للحرارة والرياح متقلبة الاتجاه تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 08 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 33 و35 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وأضاف أن الطقس ليلا يكون معتدلا إلى مائل للبرودة وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 15 و17 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وتوقع القراوي أن يكون الطقس نهار غد الجمعة مائلا للحرارة وغائما جزئيا إلى غائم والرياح شمالية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 08 و32 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 31 و33 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وبين أن طقس غد ليلا يكون معتدلا إلى مائل للبرودة وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 08 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 17 و19 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وعن طقس نهار بعد غد السبت قال القراوي إنه من المتوقع أن يكون مائلا للحرارة وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة ما بين 06 و25 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 33 و35 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وأشار إلى أن طقس السبت ليلا يكون معتدلا إلى مائل للبرودة والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة ما بين 06 و22 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 18 و20 درجة مئوية ويكون البحر خفيف الموج ارتفاعه ما بين 1 و2 قدم.