“الاستثمارات الوطنية” تفوز بجائزة أفضل شركة لإدارة الثروات في الكويت عن العام 2023 من قبل يوروموني العالمية المرموقة

تأكيداً على مكانتها المرموقة بين شركات الاستثمار الإقليمية، حازت شركة الاستثمارات الوطنية على جائزة أفضل شركة لإدارة الثروات في الكويت لعام 2023، وذلك لفئة Best for Ultra) High Net Worth Individuals in Kuwait)، من قبل يوروموني العالمية خلال توزيع جوائز الخدمات المصرفية الخاصة في لندن، إذ حصلت الشركة على واحدة من أهم الجوائز على مستوى القطاع المالي إقليمياً، وهو إنجاز مرموق ورائد يعزز من مكانة الشركة وجودة منتجاتها وريادتها على مستوى الكويت.

وجاء اختيار شركة الاستثمارات الوطنية للفوز بهذه الجائزة من قبل يوروموني بناءً على جهود الشركة الكبيرة ومساهمتها في تطوير الخدمات المصرفية الخاصة في الكويت وتقديمها لخدمات وفرص استثمارية تلبى طموحات العملاء وتطلعاتهم بما يعزز مكانة وقوة الشركة ومتانة وضعها المالي، وذلك بفضل الخبرة الطويلة والحلول المبتكرة التي تتمتع بها الشركة وفريقها التنفيذي في إدارة الثروات.

وقالت شركة الاستثمارات الوطنية في بيان صحافي، أن الجائزة التي حازت عليها الشركة من جهة عالمية مثل يوروموني تستند على آراء ودراسة شاملة لتقييم مجموعة من العوامل الكمية والنوعية مثل مؤشرات الأداء الرئيسية والنسب المالية بالإضافة إلى عامل الابتكار والخدمات الجديدة، فضلاً عن آراء المطلعين على القطاع والتقارير والبحوث، حيث تمنح تلك الجوائز للمميزين، ممن ساهموا بأعمال فارقة، وأحدثوا قيمة مضافة في قطاعاتهم، وساهموا في رفع مستوى الخدمة المقدمة عبر منتجاتهم وخدماتهم المبتكرة، وتمتد جوائز وتصنيفات يوروموني لبرامج التميز لأكثر من 50 سنة، وتجذب آلاف من المشاركات من مؤسسات مالية عالمية.

خدمات تنافسية

وفي هذا السياق، قال السيد/ المثنى المكتوم – نائب رئيس تنفيذي لقطاع إدارة الثروات في شركة الاستثمارات الوطنية: “فخورون بحصول شركة الاستثمارات الوطنية على جائزة أفضل شركة لإدارة الثروات في الكويت لعام 2023 من قبل يوروموني، وهي بمنزلة تأكيد جديدة على قدرة الشركة في تقديم خدمات تنافسية وفريدة من نوعها، وهو يترجم نجاحنا خلال الأعوام الماضية في استقطاب شريحة كبيرة من العملاء، وتوفير منتجات استثمارية متطورة ومبتكرة انطلاقاً من الحرص على مواكبة معايير التميز في مجال إدارة الثروات”.

وأشار إلى أن شركة الاستثمارات الوطنية تفخر بمساهمتها الفاعلة لنمو قطاع الاستثمار في الكويت والمنطقة وتقديم حلول مصرفية واستثمارية مبتكرة للعملاء على مدار أكثر من 35 عام، نجحت خلالها في تبني الأساليب الاستثمارية المجدية في إدارة الثروات مما جعلها واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية في الكويت والمنطقة من حيث حجم الأصول المدارة التي وصلت إلى أكثر من 1.121 مليار دينار كويتي بنهاية ديسمبر 2022.

وذكرالمكتوم أن الجائزة تعكس التزام شركة الاستثمارات الوطنية في تقديم أفضل الخدمات بإدارة الثروات، وأيضاً تأكيداً على قدرة الشركة والعلاقات المتميزة التي تربطها مع العملاء والشراكات طويلة الأجل التي تعتمد على الثقة الكبيرة والحصافة في إدارة الثروات بمستويات احترافية، وتوفير منتجات استثمارية متكاملة للعملاء مع تقديم الحلول والخطط التي تساعدهم في تحقيق أهدافهم المالية المختلفة.

منتجات رائدة.. وفرص استثمارية

وشدّد المكتوم على أن قطاع إدارة الثروات في شركة الاستثمارات الوطنية يعمل دائماً على تلبية احتياجات ومتطلبات قاعدة العملاء وذلك من خلال تزويدهم بالمنتجات والخدمات المالية المناسبة، حيث يقوم فريق الشركة بفهم أساسي لاحتياجات ومتطلبات العملاء من خلال العملية المستمرة في تصنيف شامل لوضع العميل واحتياجاته، الأمر الذي ساهم في استقطاب المستثمرين وتمكينهم من فرص استثمارية متعددة، مشيراً إلى أن الشركة تسعى دائماً إلى تطوير شراكات طويلة مع العملاء مبنية على الثقة المتبادلة والعلاقة المستدامة.

وأشار المكتوم إلى أن شركة الاستثمارات الوطنية تركز على تقديم خدمات ومنتجات ذات قيمة مضافة وتحقيق أداء يتجاوز معدلات العوائد السائدة على مستوى السوق والصناعة، وذلك عبر الاستثمار في قطاعات تتميز بالفرص ذات العوائد الكامنة مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المحتملة.

واختتم المكتوم حديثه قائلا: “سيستمر قطاع إدارة الثروات في تعزيز مستويات رضا العملاء عبر توفير خدمات تتسم بالسهولة والفعالية، وذلك في ظل التوجه المتزايد من العملاء للخدمات الرقمية وبحثهم عن وسائل أكثر فاعلية، كما تسعى إدارة الشـركة دوماً إلى إيجاد الطرق السلسة لتشجيع عملائها عن طريق تطبيق الخدمات التفاعلية، حيث لديها فريق متمرس قادر على مواكبة تطلعات العملاء وتقديم كل ما هو فعال من خدمات تلبي المتطلبات وبما يتماشى مع المتغيرات العالمية”.

وقال إن نجاح شركة الاستثمارات الوطنية في إطلاق نظام البوابة الإلكترونية مؤخراً سمح للعملاء بمتابعة استثماراتهم على أساس لحظي مع منحهم القدرة على تنفيذ الأوامر بطريقة فورية وفعالة، وذلك مع وجود خصائص أخرى مثل التحليل الشامل لاستثماراتهم من المحافظ والصناديق من خلال حلول أكثر شمولية لتحقيق أهدافهم الاستثمارية.