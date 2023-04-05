وزارة الخارجية الصينية

الصين تتعهد برد “حازم” على اللقاءات الأميركية رفيعة المستوى مع زعيمة تايوان

6 أبريل، 2023
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نددت وزارة الخارجية الصينية الخميس باستقبال رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي لرئيسة تايوان تساي إينغ-وين في كاليفورنيا، وفق ما أفادت وكالة شينخوا الصينية.

وقال بيان للخارجية الصينية نقلته الوكالة “ردا على أعمال التواطؤ الخاطئة بشكل خطير بين الولايات المتحدة وتايوان، ستتخذ الصين تدابير حازمة وفعالة لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها”.

وتدعي بكين أن تايوان جزء من أراضيها وهي ترفض أي اتصال رسمي بين تايبيه مع الدول الأخرى.

المصدر
أ ف ب
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6 أبريل، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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