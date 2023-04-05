الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال يصر على خلق مناخ للتصعيد وعدم الاستقرار

قالت الرئاسة الفلسطينية ان “الاحتلال الإسرائيلي يصر على الاستمرار بتدنيس المسجد الأقصى المبارك وخلق مناخ للتصعيد وعدم الاستقرار والتوتر”.

وأضاف الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان صحفي عقب اعادة قوات الاحتلال اقتحامها المسجد الأقصى والاعتداء على المعتكفين “ما تقوم به إسرائيل من اقتحام للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين يشكل صفعة للجهود الأمريكية التي حاولت خلال الفترة الماضية إيجاد حالة من الهدوء والاستقرار في شهر رمضان المبارك”.

وشدد أبو ردينة على ان “ما حدث مساء هذا اليوم من اعتداء على المصلين في المسجد الأقصى والذي يأتي استكمالا للاعتداءات الوحشية امس يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تريد جر المنطقة الى مزيد من التدهور وعدم الاستقرار”.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعلنت انها اعتقلت عشرات الفلسطينيين بعد اقتحامها المسجد الأقصى.

ويأتي هذا الاعتداء بالتوازي مع دعوات جماعات متطرفة اسرائيلية الى ذبح (القرابين) في باحات المسجد الاقصى بذريعة الاعياد اليهودية.