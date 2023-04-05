الغانم يناشد سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد التدخل الفوري لإيقاف العبث الذي يمارسه رئيس مجلس الوزراء

ناشد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- بالتدخل الفوري لوقف العبث والتعطيل والتسويف الذي يمارسه سمو رئيس مجلس الوزراء تجاه مصالح الشعب وأحواله.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده الرئيس الغانم اليوم في مجلس الأمة وضم كلا من نائب رئيس المجلس أحمد الشحومي ورئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب د.عبيد الوسمي .

وقال الغانم ” لا يخفى على أحد الوضع السيئ الذي تعيشه البلد حاليا، من تعطل مصالح الناس والفوضى العارمة وتوقف عجلة التشريع والرقابة لمدة طويلة جدا، والشلل التام في كل مناحي الحياة في الكويت”.

وأضاف الغانم ” ذكرنا في أول مؤتمر صحافي لنا بعد حكم المحكمة الدستورية إنه لا رغبة لنا في استمرار هذا المجلس وطلبنا العودة إلى الأمة مصدر السلطات جميعا ونستمد شرعيتنا من الأمة، لكن وفق إجراءات دستورية سليمة حتى نحصن المجلس القادم”.

وذكر الغانم “للأسف بعد استنفاد السبل كافة المتاحة والطرق والمحاولات كافة للتعامل مع الأمور بحكمة وتعقل من دون فائدة للأسف فأصبح لابد لنا من كلمة للأمة، وأولا يجب أن نرجع إلى الثوابت الدستورية “.

وأوضح الغانم “سمو رئيس مجلس الوزراء المحترم أنت لست اختيارنا أنت اختيار حضرة صاحب السمو أمير البلاد وفق المادة (56) من الدستور ومن الواجب علينا وواجبنا الشرعي والدستوري والقانوني احترام هذا الاختيار، لكنه ليس اختيارنا”.

وأضاف الغانم ” نحن لسنا اختيارك نحن أعضاء مجلس الأمة منتخبون من قبل الشعب الكويتي وفقا للمادة (80) من الدستور، في انتخابات حرة نزيهة لم يدر عليها حتى لغط مثلما حدث في انتخابات المجلس المبطل”.

وبين الغانم ” القضاء مستقل وفقا للدستور ومنظم من المواد 162 حتى المادة 173، والمادة 173 تحديدا تنص على إنشاء المحكمة الدستورية التي تنص في مادة القانون الأولى على أن (تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بكافة اختصاصاتها بما فيها النظر في الطعون الانتخابية ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للكافة لا استثناء من ذلك)”.

وذكر إن ما ينظم العلاقة بين هذا الأطراف وهي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضاء هو الدستور الذي أقسمنا جميعا على احترامه، متسائلاً ” هناك حكم صادر من المحكمة الدستورية باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، يا سمو رئيس مجلس الوزراء المحترم، تحترم هذا الحكم أم لا تحرمه؟ عاجبك أو لا يعجبك أو عاجبنا هذا أمر، إنما هو حكم صادر باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد، تحترمه أم لا؟”.

وقال ” إذا تحترم الحكم فالأمر سهل، فهناك خارطة طريق توضح كيفية الخروج من هذا المأزق وعنق الزجاجة التي نعيشها حاليا عليك تطبيقها، أما إذا كنت لن تحترم هذا الحكم الصادر باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد اطلع للعلن وقل إن هذا الحكم لم يعجبني ولا يتماشى مع مزاجي ولا أريده، قل ذلك حتى ترى ردة الفعل ماذا ستكون”.

وتابع “أما السكوت وعدم معرفة ماذا سيحدث فهذا سبب من أسباب الفوضى التي نعيشها الآن، سمو رئيس مجلس الوزراء المحترم أنت المسؤول الأول والوحيد عن الوضع الحالي وأنت المسؤول عن الأضرار التي يتعرض لها المواطن الكويتي وأنت المسؤول عن حالة الشلل الدستوري والقانوني والإداري والاقتصادي ونحن لسنا شياطين خرس، لذلك لا بد لنا من كلمة”.

وأضاف الغانم” سبق أن حذرتك في أواخر الصيف الماضي وقبل حل المجلس عندما شرفتني بزيارتك لي في منزلي وكنت صادقا في نصيحتي لك”.

وتابع الغانم ” قلت له إن رغبة سمو الأمير والرغبة السامية في حل المجلس ليس لها إلا السمع والطاعة وهي رغبة تحترم وتقدر، لكن اتخاذ الإجراءات القانونية أو الدستورية السليمة هي مسؤوليتك أنت كرئيس مجلس الوزراء ومسؤولية السلطة التنفيذية وليست مسؤولية سمو الأمير أو سمو ولي العهد”.

وذكر ” وقلت له حينها بكل وضوح لا تقسم حكومتك وتحل المجلس رأسا، لأن من يفقه أبجديات التشريع والدستور والقوانين يعلم تماما أن الخلاف وعدم التعاون بين مجلس الأمة والحكومة ينتهي أمره ويزول أثره بمجرد تكليف رئيس وزراء جديد، وأنا مستعد للتعاون معك على تنفيذ الخطوات والإجراءات القانونية والدستورية السليمة التي تؤدي إلى حل المجلس”.

وقال الغانم ” سمو الرئيس قال نعم معك حق، وقلت له تعال اقسم أمام المجلس، قال سموه أخاف تحدث ( لوية)، وقلت له إن صارت ممكن تكون سببا للحل، تعال ننهي الميزانيات، ويبدو أنه لا يعلم أثر تعطيل الميزانيات ، فقال رئيس الوزراء يمكن ما يمررونها، قلت له يمكن أن تكون سببا من الأسباب وانتهى الاجتماع على الأقل بالنسبة لي بهذا الانطباع”.

وأضاف الغانم ” بعد ذلك في يوم الثاني من أغسطس ذهب ليقسم أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد -حفظه الله ورعاه- في الصديق في قصر يمامة وبعدها خرج إلى قصر السيف “.

وقال الغانم ” السؤال الذي يطرح نفسه أنت حليته بسبب خلاف بين السلطتين كما جاء في مرسوم الحل، أصلا مرسوم الحل يدين الحل، وسؤالي المباشر والواضح والسهل إنه متى حدث هذا الخلاف ومع من حدث هذا الخلاف ومن هم المتسببون في هذا الخلاف، وما جوهر هذا الخلاف”.

وقال الغانم ” الوضع في البلد لا يسمح لكائن من كان أن يسكت، لا بل سنقول كل شيء، ولن تفيدك الحسابات الوهمية والأدوات التي يشتريها موظفوك لمهاجمة كل من ينتقدك لا بل سنقول كلمة الحق”.

وقال ” أنت بالنسبة لي ولكثير من نواب الأمة متعمد في ذلك حتى تخرج الكويتيين ينتخبون مجلساً وتبطله بعد ذلك أم أنك غير متعمد، إن كنت متعمدا فتلك مصيبة، وهناك مؤشرات، وهناك كثير من المعلومات إن صحت أنك تقول أمام الوزراء إن هذا المجلس سيبطل “.

وأشار الغانم ” من الممكن أن نقول إنه سيبطل بناء على قراءة دستورية ، لأننا لسنا أصحاب القرار، إنما لا يجوز أنك أنت الذي يقول إن هذا المجلس سيبطل، لأنك صاحب الإجراءات وأنت من اتخذت الإجراءات الدستورية التي يفترض أن تكون سليمة وهي مسؤوليتك وحيدا دون غيرك”.

وأضاف ” الدكتور إبراهيم الحمود أكد أنه سيبطل وغيره من المستشارين لهم آراء أخرى من الممكن، لكن إن كنت متعمدا والمؤشرات الأخرى، فلماذا شليت مجلس 2022؟، لماذا لم تشكل الحكومة قبل حكم المحكمة، ولماذا لم تسر بالأمور قبل الحكم، ولماذا انتظرت إلى تاريخ 19 مارس”.

وأكد الغانم ” هناك احتمالان ولكني لا أعلم يقينا أيهما الحقيقي، لكن إن كنت متعمداً فتلك مصيبة ولن نسمح بتكرارها، أما إن كنت غير متعمد فالمصيبة أعظم، هذا معناه إنك إن كنت غير قادر على هكذا إجراءات فأنت كيف تدير البلد، وكيف تستأمن على مصالح الناس؟ أنت وجودك في منصبك كل يوم خطر على البلد وعلى كل كويتي وكويتية”.

وأضاف الغانم ” أنت لا تشعر ماذا يحدث للناس، دخلنا شهر أبريل وتعطلت الميزانية فهل تعلم ما معنى ذلك، ولا أحد من أبنائكم متفوق تخرج يستطيع أن يتوظف لأنه إذا لم يتم الانتهاء من الميزانيات ستمشي على الميزانية القديمة والعام الماضي أقروا الميزانية آخر السنة، ما تستطيع التوظيف ولا بعثات جديدة، ولا ترقيات ولا علاج بالخارج جديد”.

وأضاف ” إذا لم تكن أنت محتاج لكل ذلك، فالناس محتاجة، وإذا أنت لم تشعر فالناس تشعر وتتألم، وحاولنا إيصالها لك في الغرف المغلقة وأنت لا تريد، فما لنا إلا العلن ومن الواجب علينا إبراء ذمتنا”.

وذكر الغانم ” يا سمو رئيس مجلس الوزراء أقولها لك ممثلا عن نفسي وعن مجموعة كبيرة من أبناء الشعب الكويتي ومن النواب، أنت لم يعجبك مجلس 2022 المبطل الذي لم أكن فيه أنا شخصيا ولم أترشح لانتخاباته، لم يعجبك، وممنوع وليس فقط تلويح ولا تقديم وممنوع حتى التفكير في استجواب رئيس الوزراء، على الرغم أنه في السابق، إذا (كح) الشيخ صباح الخالد قاموا باستجوابه، وفي مجلس 2022 ممنوع التفكير في استجواب الوزراء ، وممنوع تقديم استجوابات للوزراء وإذا قدمتم استجوابات ولم يحضر الجلسة وهذا حدث، وممنوع تقديم تشريعات تحسين معيشة المواطن وإذا قدمتموها لم أحضر الجلسة، وأنت أساساً لم تحضر الجلسة من تاريخ 13 ديسمبر 2022 حتى صدور حكم المحكمة الدستورية في 19 مارس في أطول تعطيل لانعقاد جلسات مجلس الأمة في تاريخ الكويت”.

وأكد الغانم “إن هذا أطول تعطيل لجلسات المجلس وفي ظل ردود فعل خجولة لكن خلال هذا الفترة ماذا كانت الإنجازات، فلو كانت هناك إنجازات كنا سنسعد بها وسنقول لك استمر”.

وقال الغانم ” الإنجازات حسب معرفتي هي ثلاثة إنجازات، رواتب استثنائية لك ولوزرائك، في ظل رفض طلبات تحسين معيشة المواطن البسيط المحتاج، يزينها لك بعض الوزراء الموجودين عندك، بالإضافة إلى استثناءات مخالفة للقانون”.

وذكر ” إنه في 100 يوم أكثر من مجموع الاستثناءات التي تمت في آخر خمس أو عشر سنوات، والإنجاز الثاني العفو عن جروب مجموعة صغيرة تحركك وتركت الباقي، لم تعف عنهم، وحاولت البحث عن إنجازات أخرى أضيفها لك ما وجدت إلا أنك وحدت لون بشوت الوزراء، ولن تجد أي إنجاز آخر”.

وأشار الغانم ” مجلس 2022 لا يعجبك، ماشي، ومجلس 2020 لا يعجبك وحليته وقلت إنك لا تحب فلاناً وما أحب علاناً ولا أريد القسم، بالرغم لا يوجد أحد في مجلس 2022 أتكلم عن الغالبية،، لا أحد أصلا مقتنعا بك ولا بقدراتك، إنما نحن نريد أسرع الطرق للعودة إلى الأمة، ونريد الانتخابات اليوم قبل غد”.

وأضاف” هناك شيء أخطر، حتى القضاء لا يعجبك وتريد التدخل فيه وتشيل من تشيل وتضع من تضعه، وإن صحت المعلومات المتداولة الآن فهي في غاية الخطوة، وهي هدم مباشر لدولة المؤسسات وتعد صارخ وانتهاك على الدستور يجب ألا يقبل به أحد”.

وقال الغانم ” لا مجلس 2022 عاجبك ولا مجلس 2020 عاجبك ولا القضاء عاجبك، فهل الديمقراطية تعجبك؟ وهل النظام السياسي ودولة المؤسسات والنظام الدستوري يعجبك أم لم يعجبك، اطلع وكلم الناس لأن تصرفاتك لا توحي بذلك ولا توحي بأي احترام للدستور”.

وأكد الغانم ” باختصار شديد إحنا مشروعنا واضح ومباشر، الرجوع إلى الأمة ثم الرجوع إلى الأمة ثم الرجوع إلى الأمة وبأسرع وقت ممكن، نحن نريد الناس ونريد أن نستمد شرعيتنا، نريد أن نذهب حق الناس ونخاطبهم ونقول لهم حقيقة الأمور، نقول لهم عن الحقائق اللي كانت مغيبة وانكشفت ونرجع مستمدين شرعيتنا من الأمة”.

واستدرك ” لكن ما نبي نخرج الناس للانتخابات لكي تأتي بعد ذلك وتقول هذا مجلس مبطل لأن الإجراءات لم تكن سليمة، لذلك نقول لك لتنه كل الإجراءات حتى لو كانت في جلسة واحدة”.

وذكر الغانم “وإذا ما يحتاج جلسة وأنت تتحمل المسؤولية فتفضل حل المجلس وتحمل مسؤولية أي إبطال مستقبلي وحيداً ومنفردا، بعدما استمعت إلى آراء كل المستشارين، وخل ينفعك وزيرك الذي يقول لك شيل المحكمة الدستورية ولا تقسم أمام المجلس”.

وأكد الغانم “قسمك أمام المجلس ليس رغبة منا وإنما إعمال لحكم المحكمة ونصوص الدستور، وإلا ما تبي تحضر ما تشوف شر، لا تعتقد أن النواب تواقون والا يبون يشوفونك، لكن إن حليته بإجراءات غير دستورية فعليك أن تتحمل المسؤولية”.

وقال ” هل تعلم يا سمو الرئيس خطورة استمرار الوضع الحالي؟، تعي وتعلم أن عدم اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية السليمة سيؤدي حتما إلى إبطال أي مجلس قادم، تعلم إن مرسوم البطاقة المدنية وهو مرسوم في غاية الأهمية وكانت رغبة واضحة لسمو ولي العهد، قد صدر كمرسوم ضرورة لمرة واحدة”.

وذكر الغانم ” والمرة الماضية قلت طلعت عندنا بعض المعلومات ولجان تحقيق، الآن أنت لديك مجلس وما تعرضه على المجلس فماذا ستفعل المرة المقبلة؟ هل تصدره بمرسوم ضرورة؟ كيف ستمرر الضرورة وأنت لديك مجلس لم تقدمه له، وأعتقد أن الإخوة الدستوريين والقانونيين أقدر وأفهم مني على شرح هذه الأمور، لكن هل تعي هذه الأمور أم لا تدري عنها”.

وقال ” هل تعلم نتيجة تأخير الميزانيات وإن الناس مستاءة، وإن البعثات الجديدة ستتوقف والمشاريع والبلد واقفة، ولا توجد رقابة ولا تشريع، هل تشعر بهذه الأمور أم لم تشعر بها، لذلك أنا أقول لك إما أن تحترم الدستور وتحترم الأحكام القضائية الصادرة باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد -حفظه الله ورعاه- أو عليك أن تعتذر ويأتي رجل دولة والأسرة مليئة بالكفاءات”.

وأضاف ” لكن ليأتي رجل دولة يملك قراره ولديه من الإمكانات والقدرة على انتشال البلد وانتشالنا من الوضع الحالي لأن هذا ليس بأيدينا لأننا سلطة تشريعية ولسنا سلطة تنفيذية وما نستطيع أن نتخذ هذا الإجراء، ونحن نتعاون معك لأبعد حد مثلما أعلناها من أول يوم كما أعلناها لرفع الحرج عنك وعن القيادة السياسية وعن الجميع بأننا نحن من نريد الرجوع إلى الأمة وصناديق الاقتراع ومتوقين إلى ذلك ونريد أن نبعد البلد عن المشاكل التي يحاول بعض أداوتك إقحامنا فيها وبعض التوافه الذين يريدون إشغالنا فيها، نحن مركزون ونقول نرجع للأمة وتنتخب من ترغب في تمثيلها”.

وأكد الغانم ” إبراء لذمتي ومسؤوليتي التاريخية وقسمي بتأدية عملي كرئيس لمجلس الأمة بأمانة وصدق فأنا اليوم أناشد حضرة صاحب السمو أمير البلاد -حفظه الله ورعاه- وسمو ولي عهده الأمين -حفظه الله- بالتدخل الفوري لوقف العبث والتعطيل والتسويف الذي يمارسه رئيس الوزراء تجاه مصالح الشعب وأحوالهم.

وقال “ونحن أيضا ونقولها بالعلن نسمع إن رئيس مجلس الوزراء بسبب وضعه الاجتماعي هو ما يمنع تواصلنا المباشر مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد أو من يستطيع أن يقول قول الحق بالنسبة له”.

وأوضح ” أنا كرئيس سلطة طلبت أيضا بكتاب رسمي مقابلة حضرة صاحب السمو أمير البلاد ولم أمكن، وما كنت أسمعه قد يكون صحيحا او غير صحيحا إن رئيس مجلس الوزراء هو المتسبب بذلك، وهو لا يريدني أن أنقل لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حقيقة ما يجري من أمور لأن السكين وصلت إلى العظم”.

وذكر ” أنا أنقل بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أغلبية أعضاء مجلس الأمة مناشدة حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد التدخل المباشر والفوري لإيقاف عبث رئيس مجلس الوزراء وبعض وزرائه.. اللهم إني بلغت اللهم فاشهد”.