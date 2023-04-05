تركيا تغلق مجالها الجوي مع مدينة في كردستان العراق

أغلقت تركيا مجالها الجوي الاثنين أمام الرحلات الجوية المغادرة والآتية من السليمانية في كردستان العراق، على ما ذكر بيان لوزارة الخارجية التركية الأربعاء.

قالت الوزارة “تم إغلاق المجال الجوي التركي أمام الطائرات الجوية التي تستخدم مطار السليمانية الدولي في العراق اعتباراً من 3 نيسان/ابريل”.

وأضافت أن “هذا القرار اتخذ في سياق تكثيف أنشطة حزب العمال الكردستاني في السليمانية واختراق التنظيم الإرهابي للمطار وتهديد الأمن الجوي”.

واشارت الوزارة إلى أنه من المقرر أن يستمر إغلاق المجال الجوي التركي حتى الثالث من تموز/يوليو، على أن “يعاد النظر فيه في ضوء الأحداث” حتى ذلك التاريخ.

في منتصف آذار/مارس، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية، المدعومة من واشنطن، مقتل تسعة من عناصرها، بينهم قيادي رفيع يرئس جهاز وحدات مكافحة الإرهاب، جراء تحطم مروحيتين “نتيجة لظروف الطقس السيء” في شمال العراق.

وأعلنت سلطات الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي في العراق تحطم طائرة مروحية واحدة فقط ومقتل خمسة من ركابها على الأقل، مشيرة إلى أن بعض القتلى “هم عناصر في حزب العمال الكردستاني”، الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون بـ”الإرهابي”.

لم يؤكد حزب العمال الكردستاني هذه المعلومات ولم يتم الإبلاغ عن أسباب الحادث. وكان من بين الضحايا رئيس قسم مكافحة الإرهاب في قوات سوريا الديموقراطية شيرفان كوباني.

وبحسب بيان قوات سوريا الديموقراطية، فإن المجموعة كانت في طريقها إلى إقليم كردستان من أجل “تبادل الخبرات الأمنية والعسكرية”، في إطار جهود “مكافحة خلايا” تنظيم الدولة الإسلامية.