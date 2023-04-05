سيفرين رئيسا لـ”يويفا” أربعة أعوام مقبلة

أعيد انتخاب ألكسندر سيفرين كرئيس للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لمدة أربعة أعوام مقبلة بالتزكية وذلك في اجتماع الجمعية العمومية (كونجرس) للاتحاد الأوروبي.

وتولى السلوفيني سيفرين رئاسة يويفا منذ عام 2016 خلفا لميشيل بلاتيني. مثلما حدث في 2019 ترشح للانتخابات ولم يكن هناك منافسين له لرئاسة يويفا وهو المنصب الذي يجعله بشكل تلقائي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وقال سيفرين :”هذا يعني لي الكثير. إنه شرف كبير ولكنها أيضا مسؤولية كبيرة”.

وشهد الكونجرس عدة انتخابات في وظائف صنع القرار، حيث اختيرت لاورا مكاليستر أول سيدة من ويلز في اللجنة التنفيذية ليويفا.

وانتخب هانز يواخيم فاتزكه، رئيس رابطة الدوري الألماني، في اللجنة التنفيذية كما اختير بيرند نيوندورف، رئيس الاتحاد الألماني، لتمثيل يويفا في مجلس الفيفا، حيث أنهما يكملان فترتي ألمانيين تنحيا من منصبيهما.

ولكن لم يكن هناك مكانا في اللجنة التنفيذية لليز كلافنيس رئيسة الاتحاد النرويجي التي أثبت نفسها على مدار الأشهر الماضية كصوت معارض في عالم كرة القدم.

واحتلت المركز العاشر من بين 11 مرشحا لسبعة أماكن لمدة أربعة سنوات في اللجنة التنفيذية، لتفشل في أن تصبح أول سيدة تغلب رجل في مثل هذا التصويت.

ولكن هذا المصري تم تحقيقه من قبل الإنجليزي ديبي هيويت التي فازت على الإيرلندي الشمالي ديفيد مارتين لأحد المراكز الأوروبية في مجلس الفيفا.