أمين “مجلس التعاون” يبحث ووزير التجارة العماني تعزيز العمل الخليجي المشترك بالشأن التجاري

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاربعاء مع وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس اليوسف جملة من الموضوعات ذات الشأن التجاري التي تهدف إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك وفقا لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون.

وقالت أمانة مجلس التعاون في بيان ان ذلك جاء خلال اجتماع البديوي مع الوزير اليوسف عبر الاتصال المرئي حيث تم مناقشة الجهود المبذولة من الأمانة العامة وعمان (دولة الرئاسة) بشأن العمل على انتهاء مشاريع صياغة القوانين والأنظمة التجارية بين دول مجلس التعاون وفق البرنامج الزمني المعتمد وذلك حسب قرار لجنة التعاون الدولي في اجتماعها ال63 الذي عقد في أكتوبر 2022.

وأضافت ان الجانبين استعرضا أيضا أبرز المواضيع وعددا من القضايا ذات الشأن التجاري والاستثماري والصناعي وسبل تعزيز مسيرة تكامل العمل المشترك وبما يسهم في دفع مسيرة النمو والتكامل الاقتصادي الخليجي.