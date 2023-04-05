الأردن: الاحتلال الإسرائيلي يسعى لجر المنطقة الى حرب دينية

قالت الحكومة الأردنية ان الاحتلال الإسرائيلي يسعى الى جر المنطقة الى حرب دينية مؤكدة رفض المملكة “وغضبها الشديد” لاستباحة الاحتلال للمسجد الاقصى المبارك والقدس الشريف فجر اليوم الاربعاء.

وذكرت وزارة الأوقاف الأردنية في بيان ان “اقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي المدججة بالسلاح على اقتحام المسجد الاقصى المبارك ومصلياته واطلاق العنان لاسلحتها في وجه المصلين والمعتكفين يعد تصعيدا خطيرا وتضرب بالشرائع السماوية والحقوق الانسانية والاخلاقية عرض الحائط”.

وأضافت ان “ما تسعى اليه سلطة الاحتلال من تقاسم الزمان والمكان في الحرم القدسي الشريف انما هو امر بعيد التحقيق عقلا وعقيدة وحقا” مؤكدة ضرورة “الاستناد الى الوصاية الهاشمية والقرارات الدولية التي اقرت حق المسلمين وحدهم في المسجد الاقصى المبارك والحرم القدسي الشريف البالغة مساحته 144 دونما”.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتدت فجر اليوم الاربعاء على المعتكفين في المسجد الأقصى واعتلت مصلياته وحطمت نوافذه والقت القنابل الغازية والصوتية الحارقة داخل المسجد واعتقلت عددا من المصلين.