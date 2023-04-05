طالب من ذوي الاعاقة السمعية يكتب آيات من القرآن الكريم في المسابقة القرآنية

جامعة الكويت تنظم المسابقة القرآنية الرمضانية الأولى للطلبة من ذوي الإعاقة

5 أبريل، 2023
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أقامت إدارة الرعاية الاجتماعية ممثلة بقسم ذوي الإعاقة في عمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت اليوم الأربعاء بالتعاون مع جمعية المنابر القرآنية المسابقة القرآنية الرمضانية الأولى للطلبة من ذوي الإعاقة.

وقالت رئيس قسم ذوي الإعاقة في إدارة الرعاية الاجتماعية بالجامعة حنين البالول في تصريح صحفي إن المسابقة التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك تهدف إلى تشجيع الطلبة على تلاوة القرآن وحفظه في هذا الشهر الفضيل مشيدة بجهود جمعية المنابر القرآنية ولجنة التحكيم في تنظيم هذه المسابقة.

من جانبها أوضحت منسق عام مشروع مواهب القلوب بجمعية المنابر القرآنية مها الحمدان في تصريح مماثل أن المشاركين في المسابقة هم من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية والحركية ومزدوجي الإعاقة وذلك بهدف تحفيز الطلبة ودعمهم معربة عن تطلعها إلى استمرار هذا التعاون مع جامعة الكويت في السنوات المقبلة.

وتستمر المسابقة ليومين في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية بمشاركة 24 طالبا وطالبة من فئة ذوي الإعاقة بجامعة الكويت في جو تنافسي محفز على أن يقام الحفل الختامي لتكريم الفائزين بالمسابقة يوم الثلاثاء 11 ابريل الحالي.

طالبة من جامعة الكويت مشاركة في المسابقة القرآنية
لجان التحكيم في جمعية المنابر القرآنية مع الطالبات المشاركات
طالبة تسمع الى لجنة التحكيم
طالب من جامعة الكويت يسمع الى لجنة التحكيم آيات من القران الكريم
طالب من جامعة الكويت يسمع الى لجنة التحكيم آيات من القران الكريم
المصدر
كونا
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5 أبريل، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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