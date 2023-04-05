برلوسكوني في العناية المركزة في ميلانو بسبب مشكلة في القلب

برلوسكوني في العناية المركزة في ميلانو بسبب مشكلة في القلب

نقل رئيس الحكومة الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني (86 عاما) إلى المستشفى بسبب مشكلة في القلب حسبما ذكر مصدر مقرب من رجل الأعمال لوكالة فرانس برس الأربعاء.

وقال المصدر إن سيلفيو برلسكوني في قسم جراحة القلب في مستشفى سان رافاييلي في ميلانو (شمال)، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها وسائل إعلام إيطالية.

بحسب وكالة الانباء الايطالية (انسا) ادخل برلوسكوني الى المستشفى صباحا وحالته “مستقرة حاليا”.

دخل برلوسكوني الذي ينتمي حزبه “فورتسا ايطاليا” الى الائتلاف الحكومي برئاسة جورجيا ميلوني، عدة مرات الى المستشفى في الآونة الأخيرة كان آخرها الأسبوع الماضي لاجراء فحوصات بحسب ما أعلنت أوساطه.

في نيسان/ أبريل 2021 أدخل الملياردير إلى المستشفى لأكثر من ثلاثة أسابيع بسبب “مضاعفات كوفيد-19” الذي أصيب به في أيلول/سبتمبر 2020.

خضع خصوصا لعملية قلب مفتوح عام 2016 ، ثم عملية انسداد معوي في ربيع عام 2019.

لا يزال برلوسكوني يشكل شخصية أساسية في الحياة السياسية الايطالية رغم ان حزبه بات دون نسبة 10% من نوايا الاصوات في استطلاعات الرأي. وقد أصبح عضوا في مجلس الشيوخ مجددا بنتيجة الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وتولى برلوسكوني رئاسة الوزراء ثلاث مرات منذ 1990 كما هيمن على الحياة العامة لسنوات من خلال امبراطوريته الاعلامية والرياضية.

وقد استبعد من مجلس الشيوخ في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 اثر ادانته بتهمة تهرب ضريبي ومُنع من المشاركة في الانتخابات النيابية ست سنوات، لكنه أنتخب في البرلمان الأوروبي في 2019.

وهو شخصية مثيرة جدا للجدل في ايطاليا وأطلقت في حقه العديد من المحاكمات أثرت على مسيرته الطويلة.