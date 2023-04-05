“كان”: 45% زيادة الاقبال على التسجيل ببرنامج “نزل وزنك في رمضان” هذا العام

“كان”: 45% زيادة الاقبال على التسجيل ببرنامج “نزل وزنك في رمضان” هذا العام

قال رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) الدكتور خالد الصالح إن الاقبال على التسجيل في برنامج (نزل وزنك في رمضان) هذا العام ارتفع بنسبة 45 في المئة مقارنة بالعام الماضي ما يعكس زيادة التوعية بمخاطر السمنة.

وقال الصالح في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن استمرار التعاون بين الحملة ووزارة الصحة لاسيما إدارة الأمراض المزمنة أثمر عدة مقترحات للتصدي لداء السمنة لافتا إلى أن خطة (كان) المقبلة هي أن تكون السمنة أحد العوامل المشتركة لكل البرامج نظرا لأهمية محاربتها.

وأضاف أن الارتفاع الخطير في معدلات السمنة أدى لارتفاع الاصابة بالأمراض المزمنة المصاحبة لها مشيرا إلى أن (كان) اعتادت على إدخال التوعية من مخاطر السمنة في برامجها باعتبارها من أهم عوامل مخاطرة للاصابة بأمراض السرطان ومنها سرطان الثدي والقولون والمستقيم.

وذكر أن الكويت تحتل مركزا متقدما على مستوى الشعوب الأكثر بدانة حول العالم بسبب طبيعة غذائهم وإقبالهم على الوجبات السريعة موضحا أنه تجرى نحو 5 آلاف عملية تدبيس المعدة سنويا في الكويت إذ تسجل بذلك معدلات عالية في تلك العمليات مقارنة بدول العالم.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى التسجيل في البرنامج عن طريق (الواتساب) 97355516 لمحاربة السمنة والتمتع بالصحة والابتعاد عن عوامل المخاطرة للأمراض المزمنة.