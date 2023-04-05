صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس الجبل الأسود بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية

5 أبريل، 2023
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة ياكوف ميلاتوفيتش الرئيس المنتخب لجمهورية الجبل الأسود الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الجبل الأسود الصديقة متمنيا سموه رعاه الله لفخامته كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة ياكوف ميلاتوفيتش الرئيس المنتخب لجمهورية الجبل الأسود الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الجبل الأسود الصديقة متمنيا سموه لفخامته كل التوفيق والسداد.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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5 أبريل، 2023
0 13 أقل من دقيقة

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