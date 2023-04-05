بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 5.3 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 5.3 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 3ر5 نقطة ليبلغ مستوى 83ر6992 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 08ر0 في المئة.

وتم تداول 9ر100 مليون سهم عبر 7271 صفقة نقدية بقيمة 6ر26 مليون دينار (نحو 5ر80 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر11 نقطة ليبلغ مستوى 14ر5458 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 21ر0 في المئة من خلال تداول 2ر48 مليون سهم عبر 2248 صفقة نقدية بقيمة 7ر3 مليون دينار (نحو 2ر11 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 8ر10 نقطة ليبلغ مستوى 65ر7756 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 14ر0 في المئة من خلال تداول 6ر52 مليون سهم عبر 5023 صفقة بقيمة 9ر22 مليون دينار (نحو 3ر69 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 9ر8 نقطة ليبلغ مستوى 94ر5517 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 16ر0 في المئة من خلال تداول 9ر42 مليون سهم عبر 1919 صفقة نقدية بقيمة 5ر3 مليون دينار (نحو 6ر10 مليون دولار).

وكانت شركات (سنام) و(المعامل) و(آسيا) و(بيان) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بنك بوبيان) و(بيتك) و(أجيليتي) و(وطني) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (العقارية) و(الاماراتية) و(أعيان) و(تجارة) الأكثر انخفاضا.