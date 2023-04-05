نائب وزير الخارجية يستقبل السفير الروسي لانتهاء فترة عمله لدى الكويت

نائب وزير الخارجية يستقبل السفير الروسي لانتهاء فترة عمله لدى الكويت

استقبل نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي في ديوان عام الوزارة صباح اليوم الأربعاء سفير روسيا الاتحادية الصديقة نيكولاي ماكاروف بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى دولة الكويت.

وتم خلال اللقاء التطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها إضافة إلى مناقشة التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشاد نائب وزير الخارجية خلال اللقاء بدور السفير ماكاروف وإسهاماته التي قدمها في تعزيز العلاقات الكويتية – الروسية متمنيا له كل التوفيق والسداد في حياته المهنية القادمة.