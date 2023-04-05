هيئة الأسرى الفلسطينية: قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 400 مصل خلال عدوانها على الأقصى

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت أكثر من 400 مصل خلال عدوانها على المسجد الأقصى المبارك والمعتكفين فيه، الليلة الماضية.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم، أنه جرى نقل المعتقلين إلى مركز توقيف “عطروت” للتحقيق معهم، وتوقعت الإفراج عن معظمهم بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وكان عشرات المصلين والمعتكفين أصيبوا، الليلة الماضية، عقب اقتحام قوات الاحتلال المصلى القبلي في المسجد الأقصى، وإطلاقها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام، والصوت صوبهم.

وأظهرت مقاطع فيديو، اعتداء قوات الاحتلال على المعتكفين، بالضرب المبرح باستخدام الهراوات وأعقاب البنادق، قبل أن تعتقل المئات منهم.

وأدت قنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال إلى اشتعال النيران في جزء من المصلى القبلي، حيث عمل المعتكفون على إطفائه.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس بأن طواقمها توجهت إلى المسجد الأقصى المبارك لإسعاف المصابين، إلا أن قوات الاحتلال منعت الطواقم من الدخول إلى المسجد واعتدت عليها.

وفي قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، موقعاً غربي مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ بأن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخ واحد على الأقل موقعاً غرب المدينة ما أدى إلى أضرار مادية بداخله، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.