أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية تعلن قبول 300 طالب من التخصصات العلمية والأدبية

أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية تعلن قبول 300 طالب من التخصصات العلمية والأدبية

أعلنت أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية اليوم الثلاثاء عن قبول 300 طالب من التخصصات العلمية والأدبية و 100 طالب إحتياطي عقب اجراء قرعة علنية للمتقدمين للالتحاق بدورة الطلبة ضباط الاختصاص الدفعة (31) لحملة الشهادة الجامعية.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي ان القرعة العلنية للمجتازين لشروط الالتحاق بدورة الطلبة ضباط الاختصاص أجريت برعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية في مبنى اللواء متقاعد عبداللطيف الثويني.

وأكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء بدر البالول على أهمية تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص من خلال تطبيق نظام القرعة للقبول حيث يمنح الجميع فرص متكافئة ومتساوية لخدمة الوطن مهنئا الطلبة المقبولين لحملة الشهادة الجامعية.

وقال البالول ان مراسم إجراء القرعة العلنية تمت في بث مباشر على حساب وزارة الداخلية الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) بوجود الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ووسائل الإعلام ترسيخا لنهج الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية.

وذكر انه تم إجراء القرعة العلنية للتخصصات العلمية في الفترة الصباحية لعدد (34) تخصصا فيما شهدت الفترة المسائية القرعة العلنية للتخصصات الأدبية لعدد (49) تخصصا.

وأوضح ان عدد المتقدمين للالتحاق بلغ 6005 طلاب اما عدد المجتازين لشروط الالتحاق والمتأهلين لدخول القرعة فقد بلغ 3728 طالبا مجتازا.

وشدد البالول على ضرورة الاجتهاد والجدية في مسيرة تحصيلهم العلمي والتدريبي مع المحافظة على الضبط والربط العسكري.