“الإعلام” الكويتية تطلق أربع خدمات جديدة عبر التطبيق الحكومي الموحد “سهل”

أطلقت وزارة الإعلام الكويتية اليوم الثلاثاء أربع خدمات جديدة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) تتعلق بترخيص الإعلام الإلكتروني وفق الأنشطة الواردة في المادتين الـ5 و الـ7 من القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني.

وقالت المتحدث باسم (الوزارة) أنوار مراد في بيان صحفي إن إطلاق الخدمات الجديدة يأتي بتوجيهات من وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بتنفيذ الأهداف المستدامة لاستراتيجية (الوزارة) فيما يتعلق بالتوسع في التحول الرقمي والتقني.

وأوضحت مراد أن الخدمات الجديدة تشمل (ترخيص الإعلام الإلكتروني للشركات – ترخيص المواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات المرئية والمسموعة المرخصة – طلب إخطار خاص بالجهات الحكومية – طلب إخطار خاص بجمعيات النفع العام).

وأكدت مراد حرص مسؤولي (الإعلام) على ترجمة كافة غايات وأهداف استراتيجية الوزارة بما في ذلك رقمنة المعاملات والخدمات كافة بما يتسق والخطة التنموية للدولة وبرنامج عمل الحكومة.