“سبيس إكس” تعتزم إجراء إختبار إطلاق للصاروخ “ستارشيب” الأسبوع المقبل

تعتزم شركة سبيس إكس الأمريكية المملوكة للملياردير الأمريكي أيلون ماسك إجراء أول اختبار لإطلاق نظام صاروخ “ستارشيب ” الكامل فى الأسبوع المقبل على أقرب تقدير .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أن إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية حددت يوم 10 نيسان/أبريل كموعد محتمل للإطلاق، مع وضع يومي 11 و 12 من نفس الشهر كمواعيد بديلة . جاء ذلك ضمن معلومات وردت في إطار خطة عمليات الحركة الجوية اليومية للإدارة، والتي تتضمن إخطار شركات الطيران وغيرها بشأن التأخيرات المحتملة للرحلات الجوية .

ومع ذلك، لم تحصل عملية الإطلاق على ترخيص رسمي من إدارة الطيران الاتحادية، مما يشير إلى أن التوقيت لا يزال غير مؤكد.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية في بيان إلى بلومبرج إن إخطار الثلاثاء “لا ينبغي تفسيره على أنه مؤشر على أنه صدر أو على وشك صدور قرار الترخيص.وأضافت أنها لن تتخذ أي قرار إلا بعد استيفاء سبيس إكس لجميع متطلبات السلامة والمتطلبات التنظيمية الأخرى “.

و لم ترد سبيس إكس حتى الآن على طلب للتعليق.