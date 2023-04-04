مكتب رقابي بريطاني يغرم “تيك توك” لإخفاقه في حماية خصوصية الأطفال

أعلن مكتب مفوض المعلومات البريطاني اليوم الثلاثاء أنه غرم خدمة شبكة (تيك توك) الاجتماعية الصينية المملوكة لشركة (بايت دانس) 12.7 مليون جنيه استرليني (نحو 16 مليون دولار) بدعوى إخفاقها في حماية خصوصية الاطفال.

وقال المكتب في بيان نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن خدمة شبكة (تيك توك) سمحت لنحو 1.4 مليون طفل في المملكة المتحدة ممن هم دون الثالثة عشرة باستخدام منصتها في عام 2020.

واوضح ان تحقيقا أجراه كشف عن ان الموقع يستخدم بيانات الاطفال دون موافقة أولياء الأمور.

وأضاف أنه على الرغم من ان خدمة شبكة (تيك توك) لا تسمح لمن هم دون الثالثة عشرة بفتح حسابات على منصتها الا أن الكثير من الاطفال تمكنوا من دخول المنصة.

وحذر من ان بيانات الاطفال قد تستخدم في تتبعهم وتصنيف اهتماماتهم وبالتالي تقديم محتوى ضار او غير لائق لهم.

وأعلنت الحكومة البريطانية في ال16 من مارس الماضي حظر خدمة شبكة (تيك توك) على الهواتف والأجهزة الحكومية التي يستخدمها وزراء الحكومة والموظفون المدنيون دون الأجهزة الشخصية وذلك في “خطوة احترازية” تحسبًّا لمخاطر أمنية.

وتتخذ جهات غربية بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة موقفا حازما حيال التطبيق مخافة إساءة استخدام بيانات المستخدمين من قبل المسؤولين الصينيين.