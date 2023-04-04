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السماح للرياضيين الروس بالمشاركة في بطولات التايكوندو العالمية

4 أبريل، 2023
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قرّر الاتحاد الدولي للتايكوندو الثلاثاء السماح للرياضين الروس والبيلاروس المشاركة تحت علم محايد في بطولاته العالمية، بدءاً من نسخة باكو في أيار/مايو المقبل، بناء على توصيات اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية.

وذكر الاتحاد في بيان بعد التئام جمعيته العمومية غير العادية بـ”مواصلة دعم الرياضيين الأوكرانيين، حتى يتمكنوا من المشاركة في بطولات التايكوندو”.

وبعد “المداولات”، قرّر السماح للرياضيين والمدربين من روسيا وبيلاروس المشاركة “بصفة فردية” في بطولة العالم للتايكوندو، بدءاً من نسخة باكو 2023 في نهاية أيار/مايو”.

وكان الاتحاد الدولي للمبارزة أعلن مطلع آذار/مارس إعادة دمج المبارزين الروس، في سابقة ضمن الرياضة الدولية منذ اكثر من عام، وذلك بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوصت الأولمبية الدولية قبل أسبوع بعودة الرياضيين الروس والبيلاروس تحت علم محايد وبصفة فردية، دون تأكيد مشاركتهم في أولمبياد باريس الصيفي 2024.

المصدر
أ ف ب
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4 أبريل، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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