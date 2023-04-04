صورة أرشيفية

الأمم المتحدة: طالبان منعت الأفغانيات في سائر أنحاء البلاد من العمل معنا

4 أبريل، 2023
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أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أنّ حركة طالبان أصدرت “أمراً” يقضي بمنع موظفاتها الأفغانيات في سائر أنحاء البلاد من العمل لديها، مندّدة بقرار “غير مقبول ولا يمكن تصورّه”.

وقال المتحدّث باسم المنظّمة الدولية ستيفان دوجاريك للصحافيين “تمّ إبلاغنا عبر قنوات عدّة بأنّ الحظر ينطبق على سائر أنحاء البلاد”، وذلك بعيد إعلان بعثة الأمم المتّحدة في أفغانستان أنّ حركة طالبات منعت موظفاتها الأفغانيات في ولاية تقع في شرق البلاد من العمل لدى المنظمة الدولية.

المصدر
أ ف ب
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4 أبريل، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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