ديوان الخدمة المدنية

“الخدمة المدنية”: ضرورة تقيد كافة الجهات الحكومية بما يصدر عن هيئة الاعاقة

4 أبريل، 2023
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أكد ديوان الخدمة المدنية اليوم الثلاثاء ضرورة تقيد كافة الجهات الحكومية بما يصدر عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة من توصيات أو تعليمات وتنفيذها مباشرة وفقا للاختصاص المقرر للهيئة بموجب القانون الخاص بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

وقال رئيس الديوان الدكتور عصام الربيعان في تصريح صحفي ان الديوان يوجه كافة الجهات الحكومية بالرجوع مباشرة إلى الهيئة بشأن تخفيف ساعات العمل للمعاق أو من يرعى المعاق سواء خلال شهر رمضان المبارك أو خلال أوقات العمل العادية.

واضاف الربيعان أن الديوان يوجه بضرورة بالرجوع للهيئة بشأن كافة الأوضاع الوظيفية التي تخص المعاق أو من يرعى المعاق والتي تختص بها الهيئة وفقا للقانون رقم 2010/8 الخاص بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة.

واوضح ان الديوان اصدر تعميما بالتقيد بالتوصيات والتعليمات الصادرة عن الهيئة بشأن المعاقين أو من يرعى معاقا لما كان القانون المذكور قد تضمن العديد من المزايا التي تخص المعاقين ومن يرعى ولدا او زوجا من ذوي الاعاقة فضلا عن بيانه للجهات المختصة بإصدار القرارات التنفيذية كل حسب اختصاصه.

وذكر ان آلية تنفيذ تلك المزايا يكون حسب الضوابط أو الشروط المنوط إصدارها بكل جهة من الجهات التي حددها هذا القانون ويتم الرجوع لهذه الجهات كل حسب اختصاصه.

المصدر
كونا
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4 أبريل، 2023
0 17 دقيقة واحدة

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