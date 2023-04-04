وزيرة الشؤون: دعم ورعاية المنتجين الكويتيين وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجونها للنهوض بالمنتج الوطني

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية المهندسة مي البغلي حرص الوزارة على دعم ورعاية المنتجين الكويتيين وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجونها للنهوض بالمنتج الوطني.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة البغلي مهرجان النوير الخاص بعرض المنتجات الزراعية والوطنية المستمر طوال شهر رمضان على فترتين صباحية ومسائية وذلك في الصالة رقم (4A) بأرض المعارض بمنطقة مشرف، وجاء ذلك بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات وهيئة الزراعة.

وأشارت الوزيرة إلى أن تحركات الشؤون في دعم المنتج الوطني وتذليل كافة العقبات إمام المنتجين الكويتيين وإتاحة الفرصة لهم لعرض وتسويق منتجاتهم بأفضل صورة ممكنة هو امتداد لتوجيهات القيادة السياسية التي تعطي المنتج الوطني الأولوية منوهة إلى ماتتميز به تلك المنتجات من جودة عالية وتنافسية وتنوع كبير.

وشددت البغلي على حرصها الاستماع عن قرب لمشاكل المنتجين الكويتيين وتذليل كافة العقبات التي يواجهونها واتخاذ مايلزم لدعم المنتجات الوطنية لتحقيق أكبر فائدة ممكنة للمنتجين والمستهلكين.

كما كشفت الوزيرة البغلي ان الفترة المقبلة ستشهد عدة إجراءات إيجابية تعود بالنفع على المنتجيين الكويتيين في مختلف المجالات مرحبة بأي جهد يخدم الكويت وشعبها.