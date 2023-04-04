“هيئة الصناعة”: تمديد فترة التقدم لجائزة سمو أمير البلاد للمصانع المتميزة حتى نهاية ابريل الجاري

أعلنت الهيئة العامة للصناعة الكويتية اليوم الثلاثاء تمديد فترة الترشح لجائزة سمو أمير البلاد للمصانع المتميزة بدورتها السادسة حتى نهاية شهر إبريل الجاري.

وأكد المدير العام للهيئة بالتكليف محمد العدواني في تصريح صحفي حرص الهيئة على توسيع دائرة المشاركة في الجائزة لتحقيق التنافس الموضوعي الشريف بين المنشآت الصناعية وإبراز دورها في الاهتمام بالجودة وتحسين المنتجات.

وقال العدواني إن الجائزة من المبادرات الحكومية الهادفة للنهوض بمستوى القطاع الصناعي وتحقيق النمو الاقتصادي في البلاد بناء على رؤية الدولة التنموية.

وأضاف أن قيمة الجائزة تبلغ 100 ألف دينار كويتي توزع على المصانع المتميزة حسب درجة تقييم هذه المصانع والشركات مشيرا إلى أنها تشمل ثلاث فئات هي (المنشآت الصناعية الكبيرة) و(المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة) و(المبادرين الشباب في القطاع الصناعي).

وأوضح أنه سيتم منح جوائز تشجيعية في مجالين مختارين هما (الرقمنة والثورة الصناعية الرابعة) و(المسؤولية المجتمعية والاستدامة العالمية) لافتا إلى أن معايير الجائزة مستمدة من جائزة (بولدريج الأمريكية).

وذكر أن الجائزة تهدف إلى تحقيق ستة عناصر أساسية هي نشر ثقافة التميز في الأداء المؤسسي وخلق روح المنافسة بين المنشآت وتعريف المنشآت الصناعية الكويتية بالتطورات الإدارية والتقنية من خلال معايير الجائزة التي يتم تحديثها وتشجيع المنشآت الصناعية على قياس أدائها الحالي ومقارنته بأفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وبين أنها تهدف أيضا إلى مساعدة المنشآت الصناعية على تبني سياسة التطوير المستمر بتسليط الضوء على فرص التحسين وتشجيع المنتج المحلي من خلال تضمين المعايير بنودا تتعلق بذلك وتكريم وتقدير جهود المنشآت الصناعية التي تسعى للارتقاء في الأداء.