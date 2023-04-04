وزير الخارجية يلتقي رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي

وزير الخارجية يلتقي رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي

4 أبريل، 2023
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التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير اليوم الثلاثاء في ديوان عام الوزارة حيث تم خلال اللقاء مناقشة الأنشطة والمشاريع التي تضطلع بها جمعية الهلال الأحمر الكويتي على كافة الأصعدة وبحث سبل تعزيز التعاون بين مسؤولي المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني ودعم الجهود المشتركة للإستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية ومن ضمنها آلية إيصال المساعدات الإنسانية المقدمة من دولة الكويت إلى المتضررين من الزلزال المدمر الذي تعرض إليه الشعبين التركي والسوري ومنكوبي حرب روسيا وأوكرانيا.

وأشاد وزير الخارجية أثناء اللقاء بالإسهامات الكبيرة والمشهودة لجمعية الهلال الأحمر الكويتي وتنفيذ مشاريعها ونشاطاتها داخل دولة الكويت وخارجها خدمة لأهداف وغايات العمل الإنساني النبيل مقدرا المساعي الحثيثة التي تقوم بها جمعية الهلال الأحمر نحو إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية المتنوعة إلى محتاجيها خدمة لأهداف وغايات العمل الإنساني ومساندة الشعوب المنكوبة والمتضررة حول العالم وإبراز المكانة المرموقة التي تعتليها دولة الكويت ودعم رصيدها الحافل بالعمل الإنساني المميز.

المصدر
كونا
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4 أبريل، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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