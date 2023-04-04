مجموعة المرأة الدولية تنظم غبقة رمضانية تحت عنوان “المغرب الآن”

نظمت مجموعة المرأة الدولية بالمشاركة مع سفارة المملكة المغربية لدى دولة الكويت غبقة رمضانية عن المغرب تحت عنوان “المغرب الآن” يوم الاحد الموافق 2 ابريل في فندق الكروان بلازا بحضور سعادة الشيخة هنوف بدر محمد الصباح، الرئيسة الفخرية للمجموعة.

في كلمتها الافتتاحية ، هنأت السيدة غادة شوقي ، رئيسة المجموعة وزوجة سفير جمهورية مصر العربية صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح امير البلاد يحفظه الله وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله والشعب الكويتي الكريم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعربت السيدة شوقي عن امتنانها لسعادة علي بن عيسى ، سفير المملكة المغربية وعقيلته السيدة عائشة الفاسي على تنظيم الحدث الثقافي المغربي خلال شهر رمضان المبارك ، مضيفة أن هذا الحدث يسلط الضوء على جزء من الثقافة المغربية الغنية للغاية وتراثه ، حيث تتشابك ثقافتها وتراثها بتلك الأفريقية والعربية والأوروبية. وأشارت إلى أن المغرب مشهور بمناظره الطبيعية الخلابة والمتنوعة والمواقع التاريخية .

وألقى سفير المملكة المغربية لدى دولة الكويت السيد علي ابن عيسى كلمة ترحيبية تقدم من خلالها بخالص الشكر والتقدير الى رئيسة وأعضاء مجلس إدارة مجموعة المرأة الدولية على المساهمة الفعالة في تنظيم الاحتفالية.

‏‎كما تقدم بالتهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك إلى أمير البلاد صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد سمو السيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، متمنيا لهما دوام الصحة والعافية، وللشعب الكويتي بمزيد من التقدم والازدهار.

‏‎وقدم السفير علي ابن عيسى نبذة عن العلامة الخاصة بالاستثمار والتصدير التي أطلقها المغرب تحت اسم “Morocco Now” (المغرب الآن) ، التي يهدف من خلالها تزويد المستثمرين بمنصة جديدة للاستثمار تتسم بالتنافسية وخالية من الكربون، وإبراز مكانة المملكة كمنصة صناعية وتصديرية من الدرجة الأولى من أجل جلب أكثر للاستثمارات الخارجية.

‏‎وأبرز السفير المغربي أن المملكة حظيت في العشرين سنة الماضية، بتوجيهات ملكية، ببنيات تحتية من المستوى العالي في مجالي التجارة والنقل، وهو ما مكنها من الانخراط في ركب الإقلاع الصناعي.

‏‎وأضاف أن من أبرز البنيات التحتية ميناء طنجة المتوسط الذي يحتل المرتبة الأولى في مجال الربط البحري على المستوى الإفريقي وضفة البحر الأبيض المتوسط والمرتبة العشرين عالميا. وفي مجال صناعات السيارات، أشار السفير ابن عيسى أن هذا القطاع سجل أسرع معدلات النمو في العالم، مما ساهم بشكل كبير في زيادة نمو الصادرات المغربية إلى أكثر من 15 مليار يورو ما بين 2010 و2019.

‏‎وأكد السفير ابن عيسى أن علامة “Morocco Now” تشكل منصة صناعية تستجيب لمتطلبات المستقبل وتهدف إلى اغتنام الفرص داخل عالم متحول، كما ترتكز على تجربة ناجحة للتحول الاقتصادي الذي يجعل من المغرب وجهة موثوقة ذات إمكانيات عالية في مجالي الاستثمار والتصدير.

ومن جهة أخرى، أشار السفير علي ابن عيسى أنه لا يمكن الحديث عن الإنجازات الاقتصادية التي حققها المغرب دون الحديث عن الإطار التاريخي والثقافي الذي تحقق فيه ذلك، مبرزا أن المغرب بلد متعدد في مكوناته القومية واللغوية والثقافية، ويتميز بموروث من التقاليد المتناقلة من جيل إلى جيل. وأضاف أن الثقافة حية وتنبض يوما بعد يوم في إيماءات يومية بسيطة، في الحفلات أو الطقوس أو ببساطة في العادات اليومية.

وأشار السفير المغربي في هذا الصدد أنه يمكن للزائر للمغرب أن يغمر نفسه في الثقافة والتقاليد المغربية، من خلال زيارته للمدن العتيقة التي تزخر بتاريخ عريق يعود إلى عدة قرون من التطور في ظل الحفاظ على الأصالة المغربية التي تنعكس في مختلف مناحي الحياة اليومية من لباس وصناعة تقليدية متنوعة وأطباق تضفي سحرا مميزا.

‏‎وتم خلال الحفل عرض فيلم قصير عن المغرب يسلط الضوء على مختلف الجوانب الاقتصادية والتاريخية والثقافية للمغرب ، تلاه موسيقى وأغاني فولكلورية مغربية.

‏‎كما تضمنت الغبقة عرضًا مرئيًا للأزياء المغربية التقليدية التي تتميز بأصالتها. كما أتيحت الفرصة لبعض العضوات لتجربة القفطان المغربي والتقاط الصور.

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وتم تقديم بعض الأطباق المغربية الشهيرة ، التي أعدها طهاة فندق كراون بلازا ، في جو من الموسيقى المغربية الأندلسية والتقليدية.

‏‎وفي ختام هذه الغبقة الرمضانية الخاصة اجريت سحوبات على جوائز قيمة تضمنت هدايا من سفارة المملكة المغربية ، وسلتين من منتجات بلسميك ، مطعم طاجين، وصالون السحر الدمشقي للتجميل.