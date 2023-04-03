دولة الكويت تؤكد امام يونسكو اهمية دعم الدول الجزرية الصغيرة النامية

اكدت دولة الكويت اليوم الاثنين امام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) اهمية دعم الدول الجزرية الصغيرة النامية لاسيما وأنها الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية الناتجة عن التغير المناخي.

جاء ذلك في اجتماع بين الوفد الدائم لدولة الكويت والدول الاعضاء تحت مظلة (يونسكو) في اطار تعزيز التعاون المستمر بين الجانبين فيما يخص الدول النامية في كافة مجالات اختصاص المنظمة الدولية.

وقال رئيس الاجتماع مندوب دولة الكويت لدى اليونسكو الدكتور آدم الملا خلال لقاء مجموعة أصدقاء الدول الجزرية الصغيرة النامية في البيان التمهيدي للاجتماع ان الوفد الدائم لدى المنظمة وسع لائحة أولوياته لتشمل جهود دعم الدول الجزرية الصغيرة النامية.

واضاف الملا انه قام في مارس عام 2022 بتأسيس مجموعة أصدقاء الدول الجزرية الصغيرة النامية بالتعاون مع الوفد الدائم لجمهورية أرمينيا لدى اليونسكو مشيرا الى انه جذبت حتى الآن أكثر من 50 بلدا من مختلف القارات.

واوضح ان مجموعة أصدقاء الدول الجزرية الصغيرة النامية تهدف إلى التضامن مع هذه الدول والتوعية حول احتياجاتها ومطالبها أمام المخاطر التي تواجهها لاسيما فيما يخص التغير المناخي.

ومن جانبه استعرض نائب المديرة العامة لليونسكو زينك كوا خلال الاجتماع الاستراتيجية التنفيذية لليونسكو الخاصة بالدول الجزرية الصغيرة النامية.

واشار الى انه سيتم اعتماد تلك الاستراتيجية من المجلس التنفيذي خلال دورته 216 التي ستنعقد خلال الفترة من 10 وحتى 24 مايو المقبل.