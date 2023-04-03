الجمارك: ضبط كوكتيل مخدرات بطرد بريدي أوروبي في الجمرك الجوي

تمكّن رجال الجمارك في إدارة الشحن الجوي من ضبط كمية متنوعة من المواد المخدرة تمثلت في ماريجوانا وحبوب هلوسة وزيت الحشيش، كانت مخبأة في طرد بريدي.

وفي التفاصيل: أفاد مراقب التفتيش والاستيداع بالشحن الجوي السيد/ خالد الحوطي ، بأن فريق الاستهداف الجمركي استطاع ضبط كوكتيل من المخدرات بداخل طرد بريدي يحتوى على “أمتعة شخصية” قادم من إحدى الدول الأوروبية، حيث تم العثور على 3 أكياس من مادة الماريجوانا المخدرة، وعدد (60) حبة هلوسة، وعدد (20) أمبولة زيت الحشيش، تم إخفاؤهم بين الملابس.

هذا، وتم ضبط المتهم بالتعاون مع مكتب البحث والتحري الجمركي ومكافحة المخدرات، وتمت إحالته مع المضبوطات إلى جهات الاختصاص.

ومن جانبه، قال مدير عام الإدارة العامة للجمارك السيد، سليمان الفهد، إن التعاون المثمر بين الإدارة العامة للجمارك ممثلة بقطاع البحث والتحري، ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة مكافحة المخدرات، أثمر عن ضبط عدد كبير من المهربين، وشكر الفهد الجميع على تفانيهم بالعمل.